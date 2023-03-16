Свердловчане назвали идеальную зарплату

Идеальный размер зарплаты для жителей Свердловской области — 153 тысячи рублей. При этом женщины называют сумму, которую хотели бы зарабатывать, на 30 тысяч меньше, чем мужчины, следует из исследования аналитиков Работа.ру. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
«Идеальной зарплатой жители Екатеринбурга считают 153 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин — 178 800 рублей vs 139 200 рублей. А если анализировать возрастной аспект, самые большие суммы называют респонденты в возрасте 44-54 года — 159 600 рублей», — рассказали авторы исследования.
Молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет зарплатой мечт называют сумму в 85 000 рублей. 58% опрошенных хотели бы работать в гибридном формате — частично из дома, частично из офиса, также привлекает свердловчан гибкий график работы — за него выступили 45% опрошенных.
Всего в опросе Работа.ру приняли участие 500 жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Опрос проводился в марте.
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