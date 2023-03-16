Свердловчане назвали идеальную зарплату

Размер идеальной зарплаты для жителей Свердловской области составляет 153 тысячи рублей

17 марта 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Идеальная зарплата для свердловчанок — 139,2 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идеальный размер зарплаты для жителей Свердловской области — 153 тысячи рублей. При этом женщины называют сумму, которую хотели бы зарабатывать, на 30 тысяч меньше, чем мужчины, следует из исследования аналитиков Работа.ру. Копия имеется в распоряжении URA.RU. «Идеальной зарплатой жители Екатеринбурга считают 153 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин — 178 800 рублей vs 139 200 рублей. А если анализировать возрастной аспект, самые большие суммы называют респонденты в возрасте 44-54 года — 159 600 рублей», — рассказали авторы исследования. Молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет зарплатой мечт называют сумму в 85 000 рублей. 58% опрошенных хотели бы работать в гибридном формате — частично из дома, частично из офиса, также привлекает свердловчан гибкий график работы — за него выступили 45% опрошенных. Всего в опросе Работа.ру приняли участие 500 жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Опрос проводился в марте.

Идеальный размер зарплаты для жителей Свердловской области — 153 тысячи рублей. При этом женщины называют сумму, которую хотели бы зарабатывать, на 30 тысяч меньше, чем мужчины, следует из исследования аналитиков Работа.ру. Копия имеется в распоряжении URA.RU. «Идеальной зарплатой жители Екатеринбурга считают 153 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин — 178 800 рублей vs 139 200 рублей. А если анализировать возрастной аспект, самые большие суммы называют респонденты в возрасте 44-54 года — 159 600 рублей», — рассказали авторы исследования. Молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет зарплатой мечт называют сумму в 85 000 рублей. 58% опрошенных хотели бы работать в гибридном формате — частично из дома, частично из офиса, также привлекает свердловчан гибкий график работы — за него выступили 45% опрошенных. Всего в опросе Работа.ру приняли участие 500 жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Опрос проводился в марте.