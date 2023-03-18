В Польше рассказали, как диверсия на «Северных потоках» поможет США завоевать мир

Mysl Polska: диверсией на «Северных потоках» США развязали войну с Европой

18 марта 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Польше рассказали, почему США может быть выгодна диверсия на «Северных потоках» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Диверсии США на «Северных потоках» стали началом войны между Америкой и Европой. Об этом говорится в материале польского издания Mysl Polska. Целью этой диверсии было желание Соединенных Штатов усилить экономическую зависимость Европы. «Для европейцев, подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы», — сообщает Mysl Polska. Авторы материала отмечают, что Америка хотела заставить европейские страны, в том числе Польшу, закупать не только американское топливо, но и ядерные технологии для возобновления всемирной гонки вооружений. В Польше считают, что следующей целью США может стать «Турецкий поток», в том числе проект его расширения за счет поставок российского газа. Также Америка может атаковать китайские активы: Суэцкий канал или разрабатываемый Китаем Никарагуанский канал, который бы помогал в обходе американских газовых санкций. Взрывы на нитках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября. Всего было совершено четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, в котором доказал причастность к диверсии водолазов из США. Он также сообщил, что не будет продолжать это расследование, сообщает телеканал 360. Эксперт по вопросам безопасности из Хорватии Мирко Вукобратович также считает, что теракт был совершен по заказу американского правительства, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диверсии США на «Северных потоках» стали началом войны между Америкой и Европой. Об этом говорится в материале польского издания Mysl Polska. Целью этой диверсии было желание Соединенных Штатов усилить экономическую зависимость Европы. «Для европейцев, подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы», — сообщает Mysl Polska. Авторы материала отмечают, что Америка хотела заставить европейские страны, в том числе Польшу, закупать не только американское топливо, но и ядерные технологии для возобновления всемирной гонки вооружений. В Польше считают, что следующей целью США может стать «Турецкий поток», в том числе проект его расширения за счет поставок российского газа. Также Америка может атаковать китайские активы: Суэцкий канал или разрабатываемый Китаем Никарагуанский канал, который бы помогал в обходе американских газовых санкций. Взрывы на нитках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября. Всего было совершено четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, в котором доказал причастность к диверсии водолазов из США. Он также сообщил, что не будет продолжать это расследование, сообщает телеканал 360. Эксперт по вопросам безопасности из Хорватии Мирко Вукобратович также считает, что теракт был совершен по заказу американского правительства, передает РАПСИ.