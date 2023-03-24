В екатеринбургском ресторане Public прошел фестиваль черноморской кухни совместно с брендом винной компании «Абрау-Дюрсо». Шеф-повара Сергей Альшевских и Александр Драница представили средиземноморские и европейские блюда, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Черноморская устрица с черной икрой, вяленая говядина с кремом из пастернака, бородинским кленом и жженым фундуком, рапановый штрудель с трюфельным муссом и устричными вишенками, сочинская форель на виноградной лозе с эспумой из четырех сыров, краснодарская утка с кубанскими яблочками и соусом из корнеплодов, черноморская ракушка из шоколада с желе из шампанского и вишневым кули с взрывной карамелью», — перечислили представители ресторана несколько позиций блюд из меню журналисту агентства.
По словам Сергея Альшевских, составленное меню является коллаборацией с Александром Драницей. «Мы объединили наши нестандартные задумки блюд из села Абрау-Дюрсо и Урала, чтобы удивить гостей зала», — сказал он.
Также к каждой подаче полагались белые, красные и игристые вина «Абрау-Дюрсо». «Надеюсь, что когда-нибудь в России слово „вино“ можно будет говорить прямо и с гордостью», — отметила вице-президент по туризму и специальным проектам компании Ирина Гончарова.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Екатеринбурга атаковали гастроточку «В рот мне доги», чтобы попробовать на вкус хот-дог с сусальным золотом и сфотографироваться с победителем «Адской кухни» Георгием Матвеевым. Мероприятие прошло на фудмаркете Estory в ТРЦ «Гринвич».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.