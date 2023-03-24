На фестивале именитые повара представили европейские и средиземноморские блюда Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургском ресторане Public прошел фестиваль черноморской кухни совместно с брендом винной компании «Абрау-Дюрсо». Шеф-повара Сергей Альшевских и Александр Драница представили средиземноморские и европейские блюда, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Черноморская устрица с черной икрой, вяленая говядина с кремом из пастернака, бородинским кленом и жженым фундуком, рапановый штрудель с трюфельным муссом и устричными вишенками, сочинская форель на виноградной лозе с эспумой из четырех сыров, краснодарская утка с кубанскими яблочками и соусом из корнеплодов, черноморская ракушка из шоколада с желе из шампанского и вишневым кули с взрывной карамелью», — перечислили представители ресторана несколько позиций блюд из меню журналисту агентства.

По словам Сергея Альшевских, составленное меню является коллаборацией с Александром Драницей. «Мы объединили наши нестандартные задумки блюд из села Абрау-Дюрсо и Урала, чтобы удивить гостей зала», — сказал он.

Также к каждой подаче полагались белые, красные и игристые вина «Абрау-Дюрсо». «Надеюсь, что когда-нибудь в России слово „вино“ можно будет говорить прямо и с гордостью», — отметила вице-президент по туризму и специальным проектам компании Ирина Гончарова.

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Фото: Владислав Панченко © URA.RU