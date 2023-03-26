Уральский вуз потратит миллионы рублей на сувениры

27 марта 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

УрГЭУ закупит футболки, блокноты, записные книжки и др. Фото: Александр Елизаров © URA.RU Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) приобретет сувенирные изделия на 2,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Руководство УрГЭУ планирует приобрести следующие товары: 100 трикотажных футболок;

50 комплектов из шариковой ручки, механического карандаша и футляра-чехла;

150 ежедневников Angle;

50 USB-накопителей с деревянным колпачком;

100 флеш-карт в деревянном корпусе и с магнитным замком;

5 таймеров Timekeeper;

100 ежедневников Portobello;

605 флеш карт-ручек;

100 ручек-стилусов;

2800 блокнотов на пружине;

2400 ручек;

2200 браслетов;

20 портативных колонок;

55 футляров для флэш-карт с паролем;

55 ежедневников Primavera;

10 карт в виде пазла;

50 наборов карт и др. Уральский государственный экономический университет расположен в Екатеринбурге. Вуз готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) приобретет сувенирные изделия на 2,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Руководство УрГЭУ планирует приобрести следующие товары: Уральский государственный экономический университет расположен в Екатеринбурге. Вуз готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.