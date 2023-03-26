26 марта 2023

Уральский вуз потратит миллионы рублей на сувениры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, ежедневники, записные книжки, блокноты
УрГЭУ закупит футболки, блокноты, записные книжки и др. Фото:

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) приобретет сувенирные изделия на 2,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Руководство УрГЭУ планирует приобрести следующие товары:

  • 100 трикотажных футболок;
  • 50 комплектов из шариковой ручки, механического карандаша и футляра-чехла;
  • 150 ежедневников Angle;
  • 50 USB-накопителей с деревянным колпачком;
  • 100 флеш-карт в деревянном корпусе и с магнитным замком;
  • 5 таймеров Timekeeper;
  • 100 ежедневников Portobello;
  • 605 флеш карт-ручек;
  • 100 ручек-стилусов;
  • 2800 блокнотов на пружине;
  • 2400 ручек;
  • 2200 браслетов;
  • 20 портативных колонок;
  • 55 футляров для флэш-карт с паролем;
  • 55 ежедневников Primavera;
  • 10 карт в виде пазла;
  • 50 наборов карт и др.

Уральский государственный экономический университет расположен в Екатеринбурге. Вуз готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.

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Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) приобретет сувенирные изделия на 2,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Руководство УрГЭУ планирует приобрести следующие товары: Уральский государственный экономический университет расположен в Екатеринбурге. Вуз готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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