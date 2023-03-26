Уральский вуз потратит миллионы рублей на сувениры

УрГЭУ закупит футболки, блокноты, записные книжки и др.
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) приобретет сувенирные изделия на 2,3 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Руководство УрГЭУ планирует приобрести следующие товары:
- 100 трикотажных футболок;
- 50 комплектов из шариковой ручки, механического карандаша и футляра-чехла;
- 150 ежедневников Angle;
- 50 USB-накопителей с деревянным колпачком;
- 100 флеш-карт в деревянном корпусе и с магнитным замком;
- 5 таймеров Timekeeper;
- 100 ежедневников Portobello;
- 605 флеш карт-ручек;
- 100 ручек-стилусов;
- 2800 блокнотов на пружине;
- 2400 ручек;
- 2200 браслетов;
- 20 портативных колонок;
- 55 футляров для флэш-карт с паролем;
- 55 ежедневников Primavera;
- 10 карт в виде пазла;
- 50 наборов карт и др.
Уральский государственный экономический университет расположен в Екатеринбурге. Вуз готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.
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