В Челябинской области вывели новый сорт картофеля

Новый сорт картофеля хорошо адаптирован к климату региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Селекционеры Челябинской области для достижения продовольственной безопасности вывели среднеспелый сорт картофеля «шихан». Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, перед фермерами теперь стоит задача внедрить сорт в товарное производство.

«Сотрудники Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства вывели новый сорт картофеля „шихан“. Сорт хорошо приспособлен для климатических условий нашего региона», — отметили URA.RU в пресс-службе министерства.

В минсельхозе подчеркнули, что сорт предоставили фермерам для планирования нового сезона. Это позволит заместить импортные сорта селекции местными, сохранив качество продукции. Коллектив авторов возглавил ведущий научный сотрудник института Василий Дергилев.

«Сорт имеет наиболее оптимальный срок для зоны области. В генотипе сорта закреплены устойчивость к заболеваниям рака с золотистой нематодой и климатическим перепадам. „Шихан“ обладает высокими потребительскими свойствами: по вкусовым качествам занимает 4,5 балла из пяти. Средняя масса клубней 100-110 граммов. При этом в одном гнезде до 14 клубней», — рассказал URA.RU Дергилев.

Цвет клубней у картофеля от розового до красного. На интенсивность окраски влияют, по словам специалиста, состав почвы с ее питательными веществами и погода. Дергилев является автором популярного сорта «Спиридон» 2001 года. Собеседник URA.RU отметил, что базовая площадка для выведения сорта располагается в поселке Северный на берегу Шершней. При этом челябинские разработчики также апробируют сорта в других регионах РФ, отличающихся по своим погодным, почвенным и климатическим характеристикам.

На совещании в минсельхозе аграриям представили несколько новых сортов клубнеплода. В 2022 и в 2023 годах эти сорта включили в госреестр селекционных достижений, два из них, «аргон» и «амулет», выведены челябинскими селекционерами.