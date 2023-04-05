Вицэ-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям 06 апреля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 + Замглавы Екатеринбурга обеспокоен тем, что водители бросают выкуренные сигареты из окон Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчан, которые выбрасывают окурки из окон автомобиля, могут начать штрафовать. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире передачи «Городская среда». «Неоднократно видел картинку, когда из машины выкидывают сигарету на проезжую часть. Я не знаю, чем человек руководствуется. Хотя в этом году появились изменения в законе, где подобные нарушения подпадают под административное правонарушение», — рассказал Бубнов и дополнил, что вероятнее всего власти должны будут пойти по пути штрафов. Ранее городские власти пообещали, что службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Сейчас коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора, с этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад. Свердловчан, которые выбрасывают окурки из окон автомобиля, могут начать штрафовать. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире передачи «Городская среда». «Неоднократно видел картинку, когда из машины выкидывают сигарету на проезжую часть. Я не знаю, чем человек руководствуется. Хотя в этом году появились изменения в законе, где подобные нарушения подпадают под административное правонарушение», — рассказал Бубнов и дополнил, что вероятнее всего власти должны будут пойти по пути штрафов. Ранее городские власти пообещали, что службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Сейчас коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора, с этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям