05 апреля 2023

Вицэ-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям

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Праворульная машина. Екатеринбург, водитель, руль, салон автомобиля, автомобиль, за рулем, вождение, правый руль, машина, праворульные автомобили
Замглавы Екатеринбурга обеспокоен тем, что водители бросают выкуренные сигареты из окон Фото:

Свердловчан, которые выбрасывают окурки из окон автомобиля, могут начать штрафовать. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире передачи «Городская среда».

«Неоднократно видел картинку, когда из машины выкидывают сигарету на проезжую часть. Я не знаю, чем человек руководствуется. Хотя в этом году появились изменения в законе, где подобные нарушения подпадают под административное правонарушение», — рассказал Бубнов и дополнил, что вероятнее всего власти должны будут пойти по пути штрафов.

Ранее городские власти пообещали, что службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Сейчас коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора, с этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад.

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Свердловчан, которые выбрасывают окурки из окон автомобиля, могут начать штрафовать. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире передачи «Городская среда». «Неоднократно видел картинку, когда из машины выкидывают сигарету на проезжую часть. Я не знаю, чем человек руководствуется. Хотя в этом году появились изменения в законе, где подобные нарушения подпадают под административное правонарушение», — рассказал Бубнов и дополнил, что вероятнее всего власти должны будут пойти по пути штрафов. Ранее городские власти пообещали, что службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Сейчас коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора, с этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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