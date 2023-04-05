Вицэ-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям

Свердловчан, которые выбрасывают окурки из окон автомобиля, могут начать штрафовать. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире передачи «Городская среда».
«Неоднократно видел картинку, когда из машины выкидывают сигарету на проезжую часть. Я не знаю, чем человек руководствуется. Хотя в этом году появились изменения в законе, где подобные нарушения подпадают под административное правонарушение», — рассказал Бубнов и дополнил, что вероятнее всего власти должны будут пойти по пути штрафов.
Ранее городские власти пообещали, что службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Сейчас коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора, с этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад.
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