В Екатеринбурге в 2023 году начнут реконструкцию гостиницы «Исеть»

Ремонтом культового сооружения будет заниматься частная компания Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге в 2023 году начнется ремонт двух объектов культурного наследия — гостиницы «Исеть» на проспекте Ленина, 69 и усадьбы «Товарищества А. Печенкина и К» на перекрестке Малышева — Пушкина. Об этом рассказал министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

«В текущем году планируем приступить к реконструкции гостиницы „Исеть“ и „Дома Печенкина“. Первый шаг — внесение в уставной капитал объектов вновь создаваемого юридического лица, разработка необходимой документации. После получения пакета документов будет начата реконструкция», — отметил Кузнецов во время пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ согласовало свердловским властям передачу легендарной гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга в частные руки — для дальнейшей реконструкции объекта, способного стать точкой притяжения туристов со всей страны. Объектом интересовался холдинг «Деловой дом на Архиерейской», который вероятно и будет заниматься ремонтом, но официально гостиница еще не перешла в пользование. Также «Деловой дом на Архиерейской» претендует и на ремонт усадьбы «Товарищества А. Печенкина и К».

11-этажное конструктивистское здание было построено в 1930-е годы по заказу ОГПУ (потому и получила неофициальное название «Городок чекистов»). Изначально оно задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу — до 2013 года. В 2017-м по согласованию с Минкультуры РФ гостиницу передали в ведение областных властей.