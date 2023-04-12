Пермская химкомпания десятикратно увеличила чистую прибыль

АО «Пермские полиэфиры» в 2022 году увеличило прибыль в 10 раз

Прибыль компании увеличилась из-за роста объемов продаж продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Акционерное общество «Пермские полиэфиры» отчиталось о финансовых результатах за 2022 год. Согласно документу, опубликованному на сайте центра раскрытия корпоративной информации, предприятие получило чистую прибыль более 70 миллионов рублей. По сравнению с 2021 годом она увеличилась в 10 раз.

«АО „Пермские полиэфиры“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 775,2 млн рублей, чистая прибыль — 70,5 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее выручка предприятия составляла 588,4 млн рублей, чистая прибыль — 6,5 млн рублей.

В аудиторском заключении основной причиной роста прибыли указано увеличение объемов продаж продукции. АО «Пермские полиэфиры» занимается производством пластмасс и синтетических смол. Они используются при изготовлении стеклопластиковых труб, наливных полов, пластмассовой фурнитуры и других изделий. Руководит предприятием пермский бизнесмен Олег Храмцов.