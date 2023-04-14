14 апреля 2023

В Ревде машина влетела в забор детского сада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Инцидент произошел на улице Мира утром 15 апреля Фото:

В Ревде (Свердловская область) утром 15 апреля водитель на Lada Granta въехал в ограждение детского сада на улице Мира. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«На Мира машина влетела в забор детского садика», — рассказали очевидцы. ДТП произошло около 7:30.

За рулем транспортного средства находилась 44-летняя женщина, ранее не привлекавшаяся к ответственности за нарушение ПДД. Она не смогла справиться с управлением, поскольку левое колесо машины лопнуло, пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии женщина была трезва. Сотрудники ГИБДД составили административный материал в отношении женщины по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений), добавили в ведомстве.

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото:
Женщина в момент аварии была трезва
Женщина в момент аварии была трезва
Фото:

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В Ревде (Свердловская область) утром 15 апреля водитель на Lada Granta въехал в ограждение детского сада на улице Мира. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «На Мира машина влетела в забор детского садика», — рассказали очевидцы. ДТП произошло около 7:30. За рулем транспортного средства находилась 44-летняя женщина, ранее не привлекавшаяся к ответственности за нарушение ПДД. Она не смогла справиться с управлением, поскольку левое колесо машины лопнуло, пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. В момент аварии женщина была трезва. Сотрудники ГИБДД составили административный материал в отношении женщины по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений), добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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