В Ревде (Свердловская область) утром 15 апреля водитель на Lada Granta въехал в ограждение детского сада на улице Мира. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«На Мира машина влетела в забор детского садика», — рассказали очевидцы. ДТП произошло около 7:30.
За рулем транспортного средства находилась 44-летняя женщина, ранее не привлекавшаяся к ответственности за нарушение ПДД. Она не смогла справиться с управлением, поскольку левое колесо машины лопнуло, пояснили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.
В момент аварии женщина была трезва. Сотрудники ГИБДД составили административный материал в отношении женщины по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или дорожных сооружений), добавили в ведомстве.
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