Политолог Перлин: Запад случайно спровоцировал усиление России

17 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

политолог Дмитрий Перлин рассказал об усилении российской экономики благодаря санкциям Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия стала сильнее благодаря западным санкциям. Об этом рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Так он прокомментировал материал издания American Thinker, в котором обсуждается процветание России вопреки санкциям. Новость по теме Экономист Гинько: Россия автоматически откажется от использования доллара «Именно обратная сторона санкций является причиной того, что идет усиление позиций России. Ведь российскими ответными мерами, вопреки ожиданиям многих на Западе, являются развитие торгово-экономических, кооперационных связей с другими странами, которые не входят в западную коалицию. Это страны Южной Америки, Африки, это Китай, Индия, многие другие страны», — рассказал Дмитрий Перлин журналисту радио Sputnik. Он отметил, что свое положительное влияние также оказало исключение доллара в качестве рычага давления. Политолог считает, что статья фиксирует настоящие страхи американских экспертов. Страны Запада начали вводить антироссийские санкции в ответ на проведение специальной военной операции. Санкции касаются промышленности и торговли, а также политиков и публичных личностей. Недавно Минфин США ввел санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Россия стала сильнее благодаря западным санкциям. Об этом рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Так он прокомментировал материал издания American Thinker, в котором обсуждается процветание России вопреки санкциям. «Именно обратная сторона санкций является причиной того, что идет усиление позиций России. Ведь российскими ответными мерами, вопреки ожиданиям многих на Западе, являются развитие торгово-экономических, кооперационных связей с другими странами, которые не входят в западную коалицию. Это страны Южной Америки, Африки, это Китай, Индия, многие другие страны», — рассказал Дмитрий Перлин журналисту радио Sputnik. Он отметил, что свое положительное влияние также оказало исключение доллара в качестве рычага давления. Политолог считает, что статья фиксирует настоящие страхи американских экспертов. Страны Запада начали вводить антироссийские санкции в ответ на проведение специальной военной операции. Санкции касаются промышленности и торговли, а также политиков и публичных личностей. Недавно Минфин США ввел санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина.