Политолог Перлин: Запад случайно спровоцировал усиление России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
политолог Дмитрий Перлин рассказал об усилении российской экономики благодаря санкциям Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия стала сильнее благодаря западным санкциям. Об этом рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Так он прокомментировал материал издания American Thinker, в котором обсуждается процветание России вопреки санкциям.

Новость по теме
Экономист Гинько: Россия автоматически откажется от использования доллара

«Именно обратная сторона санкций является причиной того, что идет усиление позиций России. Ведь российскими ответными мерами, вопреки ожиданиям многих на Западе, являются развитие торгово-экономических, кооперационных связей с другими странами, которые не входят в западную коалицию. Это страны Южной Америки, Африки, это Китай, Индия, многие другие страны», — рассказал Дмитрий Перлин журналисту радио Sputnik. Он отметил, что свое положительное влияние также оказало исключение доллара в качестве рычага давления. Политолог считает, что статья фиксирует настоящие страхи американских экспертов.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции в ответ на проведение специальной военной операции. Санкции касаются промышленности и торговли, а также политиков и публичных личностей. Недавно Минфин США ввел санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Россия стала сильнее благодаря западным санкциям. Об этом рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Так он прокомментировал материал издания American Thinker, в котором обсуждается процветание России вопреки санкциям. «Именно обратная сторона санкций является причиной того, что идет усиление позиций России. Ведь российскими ответными мерами, вопреки ожиданиям многих на Западе, являются развитие торгово-экономических, кооперационных связей с другими странами, которые не входят в западную коалицию. Это страны Южной Америки, Африки, это Китай, Индия, многие другие страны», — рассказал Дмитрий Перлин журналисту радио Sputnik. Он отметил, что свое положительное влияние также оказало исключение доллара в качестве рычага давления. Политолог считает, что статья фиксирует настоящие страхи американских экспертов. Страны Запада начали вводить антироссийские санкции в ответ на проведение специальной военной операции. Санкции касаются промышленности и торговли, а также политиков и публичных личностей. Недавно Минфин США ввел санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...