AT: Запад разбудил спящего гиганта Россию и скоро столкнется с последствиями

17 апреля 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

В 2023 году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика ФРГ или Британии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России подтвердили, что страна является одной из самых мощных держав в мире, так как никакие ограничения не смогли сломить российскую экономику, а лишь разбудили в ней спящего гиганта. Такое мнение высказали аналитики Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон в своей статье для газеты The American Thinker. «Санкции в отношении России разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре может столкнуться с последствиями», — пишут аналитики газеты. В материале также отмечается, что ограничения против РФ не поставили российскую экономику на колени, как предсказывали многие страны. Вместо этого западные экономики шатаются, их экономический рост практически остановился. Многие из них одновременно страдают как от высокой инфляции, так и от нехватки энергии. «Россия, тем временем, <…> процветает, приобретая большую силу и престиж во всей Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо». В материале также приводится оценка Международного валютного фонда, (МВФ). Так, согласно приведенным данным, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании. В следующем году она также будет расти быстрее, чем — в США, Японии, Италии и большей части остального Запада, его рост Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения превысит рост ВВП в странах с развитой экономикой в целом, и он достигнет самого низкого отношения долга к ВВП среди стран G20. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объявил о росте экономики во втором квартале 2023 года. Он отметил, что максимальный спад ВВП был зафиксирован в июле прошлого года, после этого экономика РФ начала расти. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре признала, что экономика РФ выстояла на фоне наложенных на нее санкций, которые США вводили с 24 февраля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции против России подтвердили, что страна является одной из самых мощных держав в мире, так как никакие ограничения не смогли сломить российскую экономику, а лишь разбудили в ней спящего гиганта. Такое мнение высказали аналитики Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон в своей статье для газеты The American Thinker. «Санкции в отношении России разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре может столкнуться с последствиями», — пишут аналитики газеты. В материале также отмечается, что ограничения против РФ не поставили российскую экономику на колени, как предсказывали многие страны. Вместо этого западные экономики шатаются, их экономический рост практически остановился. Многие из них одновременно страдают как от высокой инфляции, так и от нехватки энергии. «Россия, тем временем, <…> процветает, приобретая большую силу и престиж во всей Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо». В материале также приводится оценка Международного валютного фонда, (МВФ). Так, согласно приведенным данным, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании. В следующем году она также будет расти быстрее, чем — в США, Японии, Италии и большей части остального Запада, его рост Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения превысит рост ВВП в странах с развитой экономикой в целом, и он достигнет самого низкого отношения долга к ВВП среди стран G20. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объявил о росте экономики во втором квартале 2023 года. Он отметил, что максимальный спад ВВП был зафиксирован в июле прошлого года, после этого экономика РФ начала расти. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре признала, что экономика РФ выстояла на фоне наложенных на нее санкций, которые США вводили с 24 февраля 2022 года.