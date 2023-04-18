Замвоенкома раскрыл, когда свердловчанам начнут приходить электронные повестки

Замвоенкома Чирков: электронные повестки начнут приходить свердловчанам осенью

По словам Сергея Чиркова, необходимо дождаться решений Минобороны и областного кабмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчане, подлежащие призыву в армию, начнут получать электронные повестки не раньше осени, когда стартует новая призывная кампания (то есть с 1 октября). А перед этим должны выйти распоряжения областного правительства и Минобороны РФ. Об этом URA.RU заявил заместитель областного военкома Сергей Чирков.

«Когда начнут приходить электронные повестки? После того, как будет принято правительством Свердловской области соответствующее постановление, когда Министерство обороны издаст приказ. Тогда только будет какое-то понимание. Как заявили руководители Министерства обороны, это будет не раньше осеннего призыва», — сказал Чирков, отвечая на вопрос корреспондента.

Способы доставки сообщений — через «Госуслуги», SMS или телефонными звонками — Чирков не уточнил. По его словам, нужно еще раз внимательно изучить распоряжения федеральных властей.

Как писало URA.RU, закон об электронных повестках парламент РФ утвердил 11—12 апреля, 14-го его подписал президент Владимир Путин. Военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах». Повестка будет считаться врученной сразу после размещения в личном кабинете.

Военком Москвы Максим Локтев, комментируя нововведения, анонсировал, что рассылка электронных повесток через «Госуслуги» начнется уже в ходе весеннего призыва. Однако в Минцифры позднее заявили, что оснований для этого нет.