Первая гроза в Челябинске началась днем 20 апреля
В Челябинске днем 20 апреля началась первая гроза с молнией, громом и проливным ливнем. Об этом сообщают местные жители.
«В Челябинске началась первая гроза с ливнем, молнией и громом. Темная туча появилась максимально быстро», — поделились читатели
Согласно сервису «Яндекс.Осадки», над городом появилась огромная дождевая туча. Для региона это первая гроза за 2023 год.
Согласно сервису Яндекс.Осадки, над городом появилась огромная дождевая туча
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