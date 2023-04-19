19 апреля 2023

В Челябинске началась первая гроза в 2023 году. Фото, видео

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Первая гроза. Челябинск, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, доджь
Первая гроза в Челябинске началась днем 20 апреля Фото:

В Челябинске днем 20 апреля началась первая гроза с молнией, громом и проливным ливнем. Об этом сообщают местные жители.

«В Челябинске началась первая гроза с ливнем, молнией и громом. Темная туча появилась максимально быстро», — поделились читатели

Согласно сервису «Яндекс.Осадки», над городом появилась огромная дождевая туча. Для региона это первая гроза за 2023 год.

Первая гроза. Челябинск
Согласно сервису Яндекс.Осадки, над городом появилась огромная дождевая туча
Фото:

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В Челябинске днем 20 апреля началась первая гроза с молнией, громом и проливным ливнем. Об этом сообщают местные жители. «В Челябинске началась первая гроза с ливнем, молнией и громом. Темная туча появилась максимально быстро», — поделились читатели Согласно сервису «Яндекс.Осадки», над городом появилась огромная дождевая туча. Для региона это первая гроза за 2023 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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