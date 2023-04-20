В Перми на одном из перекрестков автобус сбил пожилую женщину. Информация об этом и видео с места ДТП опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Автобус сбил бабушку. Пересечение Желябова-Парковый 21.04.23 в 7.33», — говорится в публикации. В пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю направлен запрос, ответ на который ожидается.
На видео заметно, что женщина пытается перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. При этом она находится в слепой зоне, когда автобус начинает движение.
Обновлено в 14:42
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что по предварительной информации, 84-летняя пермячка переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм в машине скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.
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