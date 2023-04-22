Челябинцы хотят работать и путешествовать после выхода на пенсию

SuperJob: 12% жителей Челябинска планируют работать после выхода на пенсию

23 апреля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска выбирают работу после выхода на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 12% опрошенного населения планируют работать даже после выхода на пенсию. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «Около 12% челябинцев намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно. По их словам, они просто не представляют себя без работы», — поясняется в материалах опроса. Среди популярных занятий на пенсии челябинцы назвали путешествия (26%), садоводство и огородничество (16%), хобби (15%), жизнь в свое удовольствие (9%). Водиться с внуками планируют 7% респондентов, в основном это женщины. Столько же опрошенных хочет посвятить себя спорту. Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры в Челябинской области, имеющие сельский стаж, получат надбавки к пенсии. Размер надбавки равен 25% от размера фиксированной выплаты, которая составляет 6,5 тысячи рублей.

В Челябинске 12% опрошенного населения планируют работать даже после выхода на пенсию. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «Около 12% челябинцев намерены продолжать работать в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно. По их словам, они просто не представляют себя без работы», — поясняется в материалах опроса. Среди популярных занятий на пенсии челябинцы назвали путешествия (26%), садоводство и огородничество (16%), хобби (15%), жизнь в свое удовольствие (9%). Водиться с внуками планируют 7% респондентов, в основном это женщины. Столько же опрошенных хочет посвятить себя спорту. Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры в Челябинской области, имеющие сельский стаж, получат надбавки к пенсии. Размер надбавки равен 25% от размера фиксированной выплаты, которая составляет 6,5 тысячи рублей.