Замкомандира ЧВК «Вагнер» Лотос поведал о том, как изменилась тактика бойцов за год спецоперации Замкомандира ЧВК «Вагнер» Лотос: тактика бойцов меняется после каждого боя в зоне СВО 01 мая 2023 в 00:20 Размер текста - 17 + Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят работу над ошибками после каждого боя, заявил Лотос Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Изменения тактики бойцов ЧВК «Вагнер» состоит в слаженной работе коллектива, разбора боев и проведения работы над ошибками после каждого боевого столкновения. Об этом заявил заместитель командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос. «Год назад ЧВК „Вагнер“ вступала в СВО с одной тактикой, но сейчас уже воюет совсем по-другому. Наработанный ранее многолетний опыт корректируется и дорабатывается „на лету“, в том числе и на основе анализа кадров боя с дронов», — передает слова Лотоса пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам замкомандира, бои в зоне спецоперации характерны борьбой за каждый метр и за каждое здание. После каждого боевого столкновения бойцы ЧВК «Вагнер» проводят разбор, чтобы оперативно подстраиваться под изменения действия противника. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Изменения тактики бойцов ЧВК «Вагнер» состоит в слаженной работе коллектива, разбора боев и проведения работы над ошибками после каждого боевого столкновения. Об этом заявил заместитель командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос. «Год назад ЧВК „Вагнер“ вступала в СВО с одной тактикой, но сейчас уже воюет совсем по-другому. Наработанный ранее многолетний опыт корректируется и дорабатывается „на лету“, в том числе и на основе анализа кадров боя с дронов», — передает слова Лотоса пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам замкомандира, бои в зоне спецоперации характерны борьбой за каждый метр и за каждое здание. После каждого боевого столкновения бойцы ЧВК «Вагнер» проводят разбор, чтобы оперативно подстраиваться под изменения действия противника. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям