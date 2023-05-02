МЧС ликвидирует новый пожар в Сосьве

Сотрудники МСЧ ликвидируют очаги тления в Сосьве. Ранее читатели URA.RU сообщили о новом очаге горении на территории поселка.
«Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. На ликвидации очагов в районе „Биржи №4“ работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, а в районе „Новой биржи“ задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным стал пожар на севере региона — в Сосьве. Там пожар частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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