МЧС ликвидирует новый пожар в Сосьве

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Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
В тушении пожара задействовано 20человек личного состава Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сотрудники МСЧ ликвидируют очаги тления в Сосьве. Ранее читатели URA.RU сообщили о новом очаге горении на территории поселка.

«Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. На ликвидации очагов в районе „Биржи №4“ работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, а в районе „Новой биржи“ задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным стал пожар на севере региона — в Сосьве. Там пожар частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Сотрудники МСЧ ликвидируют очаги тления в Сосьве. Ранее читатели URA.RU сообщили о новом очаге горении на территории поселка. «Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. На ликвидации очагов в районе „Биржи №4“ работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, а в районе „Новой биржи“ задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным стал пожар на севере региона — в Сосьве. Там пожар частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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