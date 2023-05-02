МЧС ликвидирует новый пожар в Сосьве

02 мая 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

В тушении пожара задействовано 20человек личного состава Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сотрудники МСЧ ликвидируют очаги тления в Сосьве. Ранее читатели URA.RU сообщили о новом очаге горении на территории поселка. «Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. На ликвидации очагов в районе „Биржи №4“ работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, а в районе „Новой биржи“ задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным стал пожар на севере региона — в Сосьве. Там пожар частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

Сотрудники МСЧ ликвидируют очаги тления в Сосьве. Ранее читатели URA.RU сообщили о новом очаге горении на территории поселка. «Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва. Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. На ликвидации очагов в районе „Биржи №4“ работают восемь человек личного состава и три единицы спецтехники, а в районе „Новой биржи“ задействованы 12 человек и четыре единицы спецтехники», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались пожары. Самым разрушительным стал пожар на севере региона — в Сосьве. Там пожар частично уничтожил поселок. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.