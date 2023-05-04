Песков прокомментировал слова Кирби об атаке на Кремль

Песков: Россия не меняет своей точки зрения по поводу вины США в атаке на Кремль
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия не меняет свою точку зрения по поводу вины США в атаке на Кремль, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

В Кремле не сомневаются в своих словах по поводу причастности США к атаке беспилотников на Кремль, несмотря на опровержение этого факта со стороны координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сказали именно то, что хотели сказать», — передает слова Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее выпущенные утверждения Кремля по поводу вины США в атаке беспилотников на московский Кремль являются верными и не обсуждаются.

Ранее в Москве была совершена попытка атаки украинских дронов на Кремль. Российские власти данный акт назвали покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США не разрешали Украине наносить удары по территории Украины, передает Nation News.

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В Кремле не сомневаются в своих словах по поводу причастности США к атаке беспилотников на Кремль, несмотря на опровержение этого факта со стороны координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы сказали именно то, что хотели сказать», — передает слова Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее выпущенные утверждения Кремля по поводу вины США в атаке беспилотников на московский Кремль являются верными и не обсуждаются. Ранее в Москве была совершена попытка атаки украинских дронов на Кремль. Российские власти данный акт назвали покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США не разрешали Украине наносить удары по территории Украины, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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