Песков прокомментировал слова Кирби об атаке на Кремль

В Кремле не сомневаются в своих словах по поводу причастности США к атаке беспилотников на Кремль, несмотря на опровержение этого факта со стороны координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сказали именно то, что хотели сказать», — передает слова Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее выпущенные утверждения Кремля по поводу вины США в атаке беспилотников на московский Кремль являются верными и не обсуждаются.
Ранее в Москве была совершена попытка атаки украинских дронов на Кремль. Российские власти данный акт назвали покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США не разрешали Украине наносить удары по территории Украины, передает Nation News.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!