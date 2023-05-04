Песков прокомментировал слова Кирби об атаке на Кремль

Песков: Россия не меняет своей точки зрения по поводу вины США в атаке на Кремль

04 мая 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Россия не меняет свою точку зрения по поводу вины США в атаке на Кремль, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина В Кремле не сомневаются в своих словах по поводу причастности США к атаке беспилотников на Кремль, несмотря на опровержение этого факта со стороны координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы сказали именно то, что хотели сказать», — передает слова Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее выпущенные утверждения Кремля по поводу вины США в атаке беспилотников на московский Кремль являются верными и не обсуждаются. Ранее в Москве была совершена попытка атаки украинских дронов на Кремль. Российские власти данный акт назвали покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США не разрешали Украине наносить удары по территории Украины, передает Nation News.

В Кремле не сомневаются в своих словах по поводу причастности США к атаке беспилотников на Кремль, несмотря на опровержение этого факта со стороны координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы сказали именно то, что хотели сказать», — передает слова Пескова РИА Новости. Он подчеркнул, что ранее выпущенные утверждения Кремля по поводу вины США в атаке беспилотников на московский Кремль являются верными и не обсуждаются. Ранее в Москве была совершена попытка атаки украинских дронов на Кремль. Российские власти данный акт назвали покушением на жизнь президента России Владимира Путина. Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что США не разрешали Украине наносить удары по территории Украины, передает Nation News.