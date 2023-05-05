Названа польза йоги для памяти и психологического самочувствия

Ученые из Иллинойского университета: йога улучшает память и снимает стресс
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Занятие по йоге на Екатеринбург-Арене. Екатеринбург, йога
Йога улучшает кратковременную память Фото:

Занятия домашней йогой способствуют снижению тревоги, а также улучшают память. Такими наблюдениями в ходе эксперимента поделился доктор Шон Маллен, руководитель исследовательской группы Иллинойского университета.

«Практикуя йогу, можно уменьшить симптомы стресса, не выходя из дома. Йога улучшает кратковременную память», — подчеркнул доктор Шон Маллен. Результаты исследований публикует Ридус. В ходе эксперимента, ученые из университета занимались йогой три раза в неделю, не выходя из своего дома и фиксируя самочувствие.

Ранее ученые также разработали диету, улучшающую память. В ее состав входит нерафинированные крупы, фрукты и изделия из твердых сортов пшеницы.

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Занятия домашней йогой способствуют снижению тревоги, а также улучшают память. Такими наблюдениями в ходе эксперимента поделился доктор Шон Маллен, руководитель исследовательской группы Иллинойского университета. «Практикуя йогу, можно уменьшить симптомы стресса, не выходя из дома. Йога улучшает кратковременную память», — подчеркнул доктор Шон Маллен. Результаты исследований публикует Ридус. В ходе эксперимента, ученые из университета занимались йогой три раза в неделю, не выходя из своего дома и фиксируя самочувствие. Ранее ученые также разработали диету, улучшающую память. В ее состав входит нерафинированные крупы, фрукты и изделия из твердых сортов пшеницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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