Названа польза йоги для памяти и психологического самочувствия

Занятия домашней йогой способствуют снижению тревоги, а также улучшают память. Такими наблюдениями в ходе эксперимента поделился доктор Шон Маллен, руководитель исследовательской группы Иллинойского университета.
«Практикуя йогу, можно уменьшить симптомы стресса, не выходя из дома. Йога улучшает кратковременную память», — подчеркнул доктор Шон Маллен. Результаты исследований публикует Ридус. В ходе эксперимента, ученые из университета занимались йогой три раза в неделю, не выходя из своего дома и фиксируя самочувствие.
Ранее ученые также разработали диету, улучшающую память. В ее состав входит нерафинированные крупы, фрукты и изделия из твердых сортов пшеницы.
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