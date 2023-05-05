Названа польза йоги для памяти и психологического самочувствия

Ученые из Иллинойского университета: йога улучшает память и снимает стресс

05 мая 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Йога улучшает кратковременную память Фото: Размик Закарян © URA.RU Занятия домашней йогой способствуют снижению тревоги, а также улучшают память. Такими наблюдениями в ходе эксперимента поделился доктор Шон Маллен, руководитель исследовательской группы Иллинойского университета. «Практикуя йогу, можно уменьшить симптомы стресса, не выходя из дома. Йога улучшает кратковременную память», — подчеркнул доктор Шон Маллен. Результаты исследований публикует Ридус. В ходе эксперимента, ученые из университета занимались йогой три раза в неделю, не выходя из своего дома и фиксируя самочувствие. Ранее ученые также разработали диету, улучшающую память. В ее состав входит нерафинированные крупы, фрукты и изделия из твердых сортов пшеницы.

Занятия домашней йогой способствуют снижению тревоги, а также улучшают память. Такими наблюдениями в ходе эксперимента поделился доктор Шон Маллен, руководитель исследовательской группы Иллинойского университета. «Практикуя йогу, можно уменьшить симптомы стресса, не выходя из дома. Йога улучшает кратковременную память», — подчеркнул доктор Шон Маллен. Результаты исследований публикует Ридус. В ходе эксперимента, ученые из университета занимались йогой три раза в неделю, не выходя из своего дома и фиксируя самочувствие. Ранее ученые также разработали диету, улучшающую память. В ее состав входит нерафинированные крупы, фрукты и изделия из твердых сортов пшеницы.