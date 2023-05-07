07 мая 2023

Во Франции предрекли фиаско украинскому контрнаступлению

Французский политик Асселино: амбиции Украины об удачном контрнаступлении обманчивы
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, дрг, наемники, stock
Амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, считает Асселино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Амбиции Украины об удачном контрнаступлении не соответствуют действительности. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Неужели гора родит мышь?» — написал на своей странице в соцсети Twitter Франсуа Асселино. Данный фразеологизм означает, что большие ожидания и надежды приводят к краху.

Таким фразеологизмом французский политик прокомментировал заявление авторов Washington Post. В статье издания сообщалось о страхе Украины не оправдать ожидания Запада во время контрнаступления.

Ранее URA.RU передавало слова главы комитета начальников штабов Пентагона Марка Милли, что в Киеве готовы провести контрнаступление, однако о нем еще не было объявлено. По словам военного эксперта Андрея Марочко, высокая плюсовая температура в зоне проведения спецоперации способствует началу контрнаступлению ВСУ, которые может произойти в ближайшее время.

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Амбиции Украины об удачном контрнаступлении не соответствуют действительности. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. «Неужели гора родит мышь?» — написал на своей странице в соцсети Twitter Франсуа Асселино. Данный фразеологизм означает, что большие ожидания и надежды приводят к краху. Таким фразеологизмом французский политик прокомментировал заявление авторов Washington Post. В статье издания сообщалось о страхе Украины не оправдать ожидания Запада во время контрнаступления. Ранее URA.RU передавало слова главы комитета начальников штабов Пентагона Марка Милли, что в Киеве готовы провести контрнаступление, однако о нем еще не было объявлено. По словам военного эксперта Андрея Марочко, высокая плюсовая температура в зоне проведения спецоперации способствует началу контрнаступлению ВСУ, которые может произойти в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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