Во Франции предрекли фиаско украинскому контрнаступлению

Амбиции Украины об удачном контрнаступлении не соответствуют действительности. Об этом заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
«Неужели гора родит мышь?» — написал на своей странице в соцсети Twitter Франсуа Асселино. Данный фразеологизм означает, что большие ожидания и надежды приводят к краху.
Таким фразеологизмом французский политик прокомментировал заявление авторов Washington Post. В статье издания сообщалось о страхе Украины не оправдать ожидания Запада во время контрнаступления.
Ранее URA.RU передавало слова главы комитета начальников штабов Пентагона Марка Милли, что в Киеве готовы провести контрнаступление, однако о нем еще не было объявлено. По словам военного эксперта Андрея Марочко, высокая плюсовая температура в зоне проведения спецоперации способствует началу контрнаступлению ВСУ, которые может произойти в ближайшее время.
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