10 мая 2023

Депутат Кобахидзе поддержал русских туристов в Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, впп, ютэйр, взлетно-посадочная полоса, подготовка к полету, перон аэропорта, самолеты, аэропорт внуково
В РФ отменили визовый режим для граждан Грузии Фото:

Ксенофобия по отношению к русским в Грузии допущена не будет, в случае увеличения желающих из России посетить эту страну. С таким заявлением выступил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Приближается туристический сезон, и они (оппозиция — прим. URA.RU) снова попытаются посеять панику в обществе, что вот, приезжают много этнических русских, это может вызвать падение страны. <…> Мы не допустим разжигания ксенофобских кампаний в нашей стране. Здесь не место ксенофобии», — объяснил свою позицию Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала IMEDI.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режим для граждан Грузии. Грузинский глава Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией. При этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили порадовался отмене визового режима с Россией.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ксенофобия по отношению к русским в Грузии допущена не будет, в случае увеличения желающих из России посетить эту страну. С таким заявлением выступил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. «Приближается туристический сезон, и они (оппозиция — прим. URA.RU) снова попытаются посеять панику в обществе, что вот, приезжают много этнических русских, это может вызвать падение страны. <…> Мы не допустим разжигания ксенофобских кампаний в нашей стране. Здесь не место ксенофобии», — объяснил свою позицию Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала IMEDI. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режим для граждан Грузии. Грузинский глава Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией. При этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили порадовался отмене визового режима с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...