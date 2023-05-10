Депутат Кобахидзе поддержал русских туристов в Грузии

Ксенофобия по отношению к русским в Грузии допущена не будет, в случае увеличения желающих из России посетить эту страну. С таким заявлением выступил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
«Приближается туристический сезон, и они (оппозиция — прим. URA.RU) снова попытаются посеять панику в обществе, что вот, приезжают много этнических русских, это может вызвать падение страны. <…> Мы не допустим разжигания ксенофобских кампаний в нашей стране. Здесь не место ксенофобии», — объяснил свою позицию Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режим для граждан Грузии. Грузинский глава Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией. При этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили порадовался отмене визового режима с Россией.
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