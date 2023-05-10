МИД Грузии порадовался безвизу с Россией

МИД Грузии Дарчиашвили: отмена визового режима приветствуется любой ответственной властью
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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, взлетная полоса, аэропорт, взлет, самолет
МИД Грузии приветствует решение об отмене виз с РФ Фото:

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поприветствовал отмену визового режима Россией. Об этом сообщил сам Дарчиашвили.

«Это решение [об отмене визового режима], увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется», — сказал Дарчиашвили на пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, передает «Национальная служба новостей». Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала такое решение провокацией. Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов заявил, что отмена визового режима стала следствием отказа Грузии от войны с РФ, пишет Life.

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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поприветствовал отмену визового режима Россией. Об этом сообщил сам Дарчиашвили. «Это решение [об отмене визового режима], увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется», — сказал Дарчиашвили на пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости. Ранее российский лидер Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, передает «Национальная служба новостей». Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала такое решение провокацией. Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов заявил, что отмена визового режима стала следствием отказа Грузии от войны с РФ, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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