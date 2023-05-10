МИД Грузии порадовался безвизу с Россией

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поприветствовал отмену визового режима Россией. Об этом сообщил сам Дарчиашвили.
«Это решение [об отмене визового режима], увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется», — сказал Дарчиашвили на пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, передает «Национальная служба новостей». Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала такое решение провокацией. Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов заявил, что отмена визового режима стала следствием отказа Грузии от войны с РФ, пишет Life.
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