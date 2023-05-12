В Перми спортом перевоспитают трудных подростков

Мэрия Перми организует спартакиаду для трудных подростков под названием «Шаг навстречу». Из городского бюджета на мероприятие направили 612 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
«В рамках спартакиады для несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению, пройдут соревнования по мини-футболу, баскетболу, многоборью, флорболу, легкой атлетике. Также подростки потренируются на ниндзя комплексе (полоса препятствий)», — указано в документации тендера.
Согласно техзаданию, спартакиада будет продолжаться с мая по ноябрь. «Сборные команды создаются по 15 человек из несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в отделах полиции УМВД России по городу Перми, а также в комиссиях по делам несовершеннолетних», — сообщается в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Перми проведут спортивный фестиваль в честь 300-летия города. Победители получат медали и кубки.
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