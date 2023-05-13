13 мая 2023

СБУ набирает людей для развода россиян на деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Украинцы обманывают россиян путем телефонного мошенничества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) организовывает у себя на территории колл-центры, через которые вымогают деньги у россиян и граждан из стран СНГ путем телефонного мошенничества. Об этом сообщает сотрудники силовых структур, ссылаясь на источник в СБУ.

«По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые колл-центры, основная задача которых — вымогательство денежных средств граждан России и СНГ», — приводит РИА Новости слова сотрудника российских силовых структур. По его словам, основной задачей сотрудника такого колл-центра являются звонки клиентам с целью вымогания денег.

По данным Сбербанка, около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с Украины, где работают примерно 800-900 колл-центров. При этом отмечается, что если сотрудник захочет уволиться, сведения о нем будут переданы в МВД Украины. По словам источника агентства, все вырученные средства уходят на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказывал, что большая часть телефонных мошенников на сегодня — это украинцы, которые работают из города Днепр. Обманывая россиян, мошенники зачастую ссылаются на представителей Банка России. В своей работе мошенники стали чаще применять дипфейки и нейросети, передает телеканал 360.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) организовывает у себя на территории колл-центры, через которые вымогают деньги у россиян и граждан из стран СНГ путем телефонного мошенничества. Об этом сообщает сотрудники силовых структур, ссылаясь на источник в СБУ. «По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые колл-центры, основная задача которых — вымогательство денежных средств граждан России и СНГ», — приводит РИА Новости слова сотрудника российских силовых структур. По его словам, основной задачей сотрудника такого колл-центра являются звонки клиентам с целью вымогания денег. По данным Сбербанка, около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с Украины, где работают примерно 800-900 колл-центров. При этом отмечается, что если сотрудник захочет уволиться, сведения о нем будут переданы в МВД Украины. По словам источника агентства, все вырученные средства уходят на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказывал, что большая часть телефонных мошенников на сегодня — это украинцы, которые работают из города Днепр. Обманывая россиян, мошенники зачастую ссылаются на представителей Банка России. В своей работе мошенники стали чаще применять дипфейки и нейросети, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...