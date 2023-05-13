СБУ набирает людей для развода россиян на деньги

14 мая 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Украинцы обманывают россиян путем телефонного мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) организовывает у себя на территории колл-центры, через которые вымогают деньги у россиян и граждан из стран СНГ путем телефонного мошенничества. Об этом сообщает сотрудники силовых структур, ссылаясь на источник в СБУ. «По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые колл-центры, основная задача которых — вымогательство денежных средств граждан России и СНГ», — приводит РИА Новости слова сотрудника российских силовых структур. По его словам, основной задачей сотрудника такого колл-центра являются звонки клиентам с целью вымогания денег. По данным Сбербанка, около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с Украины, где работают примерно 800-900 колл-центров. При этом отмечается, что если сотрудник захочет уволиться, сведения о нем будут переданы в МВД Украины. По словам источника агентства, все вырученные средства уходят на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказывал, что большая часть телефонных мошенников на сегодня — это украинцы, которые работают из города Днепр. Обманывая россиян, мошенники зачастую ссылаются на представителей Банка России. В своей работе мошенники стали чаще применять дипфейки и нейросети, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) организовывает у себя на территории колл-центры, через которые вымогают деньги у россиян и граждан из стран СНГ путем телефонного мошенничества. Об этом сообщает сотрудники силовых структур, ссылаясь на источник в СБУ. «По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые колл-центры, основная задача которых — вымогательство денежных средств граждан России и СНГ», — приводит РИА Новости слова сотрудника российских силовых структур. По его словам, основной задачей сотрудника такого колл-центра являются звонки клиентам с целью вымогания денег. По данным Сбербанка, около 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с Украины, где работают примерно 800-900 колл-центров. При этом отмечается, что если сотрудник захочет уволиться, сведения о нем будут переданы в МВД Украины. По словам источника агентства, все вырученные средства уходят на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказывал, что большая часть телефонных мошенников на сегодня — это украинцы, которые работают из города Днепр. Обманывая россиян, мошенники зачастую ссылаются на представителей Банка России. В своей работе мошенники стали чаще применять дипфейки и нейросети, передает телеканал 360.