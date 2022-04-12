Мошенники из Украины устроили охоту на семьи погибших россиян

13 апреля 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Телефонные мошенники пользуются найденными данными россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мошенники начали звонить россиянам, у которых родственники погибли в ходе спецоперации на Украине. Им звонят от имени банковских работников. «Парень погиб еще в начале спецоперации. Обратилась ко мне знакомая его родителей — они были встревожены звонком неизвестных якобы из службы безопасности банка. Пытались заставить сделать манипуляции с переводом денег, которые якобы хотели похитить», — цитируют «Известия» источника, близкого к семье погибшего. По словам руководителя отдела компании «Код безопасности» Павла Коростелева, мошенники могли найти документы погибшего российского военного на поле боля и через соцсети узнать о его родственниках и их контактных данных. Он порекомендовал не публиковать лишние контактные данные в соцсетях. Также мошенники из Украины пытались заработать с помощью голосового спама. Роботизированные системы массово обзванивают россиян от имени общественных организаций и сообщают о сборе денег якобы для транспортировки умерших военных. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мера стала вынужденной, целями стали денацификация и демилитаризация. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на звонки мошенников, которые пытались получить деньги якобы для помощи родственникам погибших на Украине. В Челябинске злоумышленники организовали сбор денег от имени фан-группы магнитогорского ХК «Металлург» якобы для российских солдат, которые участвуют в спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Мошенники начали звонить россиянам, у которых родственники погибли в ходе спецоперации на Украине. Им звонят от имени банковских работников. «Парень погиб еще в начале спецоперации. Обратилась ко мне знакомая его родителей — они были встревожены звонком неизвестных якобы из службы безопасности банка. Пытались заставить сделать манипуляции с переводом денег, которые якобы хотели похитить», — цитируют «Известия» источника, близкого к семье погибшего. По словам руководителя отдела компании «Код безопасности» Павла Коростелева, мошенники могли найти документы погибшего российского военного на поле боля и через соцсети узнать о его родственниках и их контактных данных. Он порекомендовал не публиковать лишние контактные данные в соцсетях. Также мошенники из Украины пытались заработать с помощью голосового спама. Роботизированные системы массово обзванивают россиян от имени общественных организаций и сообщают о сборе денег якобы для транспортировки умерших военных. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мера стала вынужденной, целями стали денацификация и демилитаризация. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на звонки мошенников, которые пытались получить деньги якобы для помощи родственникам погибших на Украине. В Челябинске злоумышленники организовали сбор денег от имени фан-группы магнитогорского ХК «Металлург» якобы для российских солдат, которые участвуют в спецоперации.