В Екатеринбурге на Уралмаше законсервируют недострой, стоящий с 2017 года

Компания «Атри» — застройщик недостроенного торгового центра в квартале улиц Ильича — Машиностроителей — Орджоникидзе в Екатеринбурге, в течение двух месяцев должна будет законсервировать ТЦ, который не может достроить с 2017 года. Такое решение принял суд по иску свердловского департамента государственного жилищного и строительного надзора. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
«Обязать общество с ограниченной ответственностью „Атри“ в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести консервацию объекта незавершенного строительства: здание торгового центра с эксплуатируемой кровлей под парковку в квартале улиц Ильича-Машиностроителей-проспект Орджоникидзе», — говорится в решении суда.
Строительство торгового центра застройщик начал в 2017 году, а в 2021-м остановил работы. Также с «Атри» взыскали в федеральный бюджет пошлину 6000 рублей.
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