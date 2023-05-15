В Екатеринбурге на Уралмаше законсервируют недострой, стоящий с 2017 года

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Долгострой возле здания правительства Свердловской области. Екатеринбург, недостроенное здание, недострой, офисник, офисное здание, долгострое
Недострой возле площади Первой Пятилетки законсервируют в ближайшее время (фото из архива) Фото:

Компания «Атри» — застройщик недостроенного торгового центра в квартале улиц Ильича — Машиностроителей — Орджоникидзе в Екатеринбурге, в течение двух месяцев должна будет законсервировать ТЦ, который не может достроить с 2017 года. Такое решение принял суд по иску свердловского департамента государственного жилищного и строительного надзора. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Обязать общество с ограниченной ответственностью „Атри“ в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести консервацию объекта незавершенного строительства: здание торгового центра с эксплуатируемой кровлей под парковку в квартале улиц Ильича-Машиностроителей-проспект Орджоникидзе», — говорится в решении суда.

Строительство торгового центра застройщик начал в 2017 году, а в 2021-м остановил работы. Также с «Атри» взыскали в федеральный бюджет пошлину 6000 рублей.

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Компания «Атри» — застройщик недостроенного торгового центра в квартале улиц Ильича — Машиностроителей — Орджоникидзе в Екатеринбурге, в течение двух месяцев должна будет законсервировать ТЦ, который не может достроить с 2017 года. Такое решение принял суд по иску свердловского департамента государственного жилищного и строительного надзора. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Обязать общество с ограниченной ответственностью „Атри“ в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести консервацию объекта незавершенного строительства: здание торгового центра с эксплуатируемой кровлей под парковку в квартале улиц Ильича-Машиностроителей-проспект Орджоникидзе», — говорится в решении суда. Строительство торгового центра застройщик начал в 2017 году, а в 2021-м остановил работы. Также с «Атри» взыскали в федеральный бюджет пошлину 6000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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