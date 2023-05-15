Организаторы «Майской прогулки» проложили маршрут через метро Екатеринбурга. Карта

15 мая 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Чтобы выйти на средний уровень сложности маршрута, участники должны будут проехаться на метро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге отошли от традиций акций — походов только по паркам и лесам. В этом году организаторы задействовали метро и центральную часть города. Об этом рассказал основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, а URA.RU подготовило карточки, которые помогут выбрать удобный маршрут. «Маршрут на 30 км предполагает использование метро, потому что трудно было набрать разный километраж, поэтому участники могут доехать до конечной [станции „Ботаническая“]», — заявил Гроховский в пресс-центре ТАСС. Также появился маршрут на 10 км, который проходит только по городу — его организаторы назвали «Исетский променад». Он пройдет по ряду зеленых территорий города — парк УрГУПС, парк XXII Партсъезда, Харитоновский парк. Маршрут посвящен 300-летию Екатеринбурга. Ранее стало известно, что «Майская прогулка» находится под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызвали пожары в Свердловской области. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе превышает норму более чем в два раза, из-за чего у многих свердловчан обострились заболевания дыхательной системы. Чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить, во время проведения акции на площадках в лесу пригласили присутствовать спасателей с противопожарными ранцами. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге отошли от традиций акций — походов только по паркам и лесам. В этом году организаторы задействовали метро и центральную часть города. Об этом рассказал основатель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, а URA.RU подготовило карточки, которые помогут выбрать удобный маршрут. «Маршрут на 30 км предполагает использование метро, потому что трудно было набрать разный километраж, поэтому участники могут доехать до конечной [станции „Ботаническая“]», — заявил Гроховский в пресс-центре ТАСС. Также появился маршрут на 10 км, который проходит только по городу — его организаторы назвали «Исетский променад». Он пройдет по ряду зеленых территорий города — парк УрГУПС, парк XXII Партсъезда, Харитоновский парк. Маршрут посвящен 300-летию Екатеринбурга. Ранее стало известно, что «Майская прогулка» находится под угрозой срыва из-за сильного смога, который вызвали пожары в Свердловской области. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе превышает норму более чем в два раза, из-за чего у многих свердловчан обострились заболевания дыхательной системы. Чтобы избежать новых очагов возгорания или быстро их потушить, во время проведения акции на площадках в лесу пригласили присутствовать спасателей с противопожарными ранцами.