В Екатеринбурге самолет не смог приземлиться из-за грозы

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Гроза в Екатеринбурге, администрация екатеринбурга, молния, гроза, непогода, дождь, мэрия екатеринбурга
Самолет сообщением Бованенково — Екатеринбург приземлился в Уфе из-за грозы Фото:

Самолет из Бованенково (Ямал), летевший в Екатеринбург 14 мая, не смог приземлиться в аэропорту пункта назначения и ушел на запасной аэродром в Уфу. Причиной стала гроза в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Avianincident.

«Гроза над аэродромом назначения Екатеринбург (Кольцово), экипаж самолета А-321 принял решение произвести посадку на запасной аэродром Уфа. Посадка в 21:10 (мск) благополучно», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе рейс ОЕ 9032 Бованенково — Екатеринбург (Кольцово) авиакомпании «Северо-Запад».

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Самолет из Бованенково (Ямал), летевший в Екатеринбург 14 мая, не смог приземлиться в аэропорту пункта назначения и ушел на запасной аэродром в Уфу. Причиной стала гроза в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Avianincident. «Гроза над аэродромом назначения Екатеринбург (Кольцово), экипаж самолета А-321 принял решение произвести посадку на запасной аэродром Уфа. Посадка в 21:10 (мск) благополучно», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе рейс ОЕ 9032 Бованенково — Екатеринбург (Кольцово) авиакомпании «Северо-Запад».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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