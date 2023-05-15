В Екатеринбурге самолет не смог приземлиться из-за грозы

Самолет сообщением Бованенково — Екатеринбург приземлился в Уфе из-за грозы
Самолет из Бованенково (Ямал), летевший в Екатеринбург 14 мая, не смог приземлиться в аэропорту пункта назначения и ушел на запасной аэродром в Уфу. Причиной стала гроза в Екатеринбурге, сообщает telegram-канал Avianincident.
«Гроза над аэродромом назначения Екатеринбург (Кольцово), экипаж самолета А-321 принял решение произвести посадку на запасной аэродром Уфа. Посадка в 21:10 (мск) благополучно», — говорится в сообщении. Речь идет о рейсе рейс ОЕ 9032 Бованенково — Екатеринбург (Кольцово) авиакомпании «Северо-Запад».
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