Свердловских фермеров просят объединяться в кооперации

В Свердловской области должно вырасти число сельскохозяйственных потребительских коопераций, это упростит деятельность фермеров. Например, открывать бойню одному фермеру — затратно и нецелесообразно. Поэтому в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства стараются стимулировать фермеров к объединению, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров фонда Илья Джаваев.
«Мы стараемся всячески поддерживать и развивать сельскохозяйственные потребительские кооперации. У нас в области их порядка 40, хотя в соседних регионах — Татарстан, Башкирия и других — их сотни. Каждый стартапер покупает одно и то же. Например, трактор, который используется всего две недели в году. Получается, у каждого в деревне по трактору, а может, надо было создать кооперацию, чтобы купить более мощный трактор? Логика такая», — поделился Джаваев.
Другая тема для коопераций — создание скотобоен. В регионе не хватает сертифицированного боя, и создание кооперации по этому направлению было бы кстати. Ведь каждому хозяйству своя бойня не нужна.
Ранее Джаваев отмечал, что интерес к сельскому хозяйству среди свердловских предпринимателей не падает. Этим направлением активно интересуются горожане, готовые переезжать в деревни.
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