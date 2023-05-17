Свердловских фермеров просят объединяться в кооперации

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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, фермер, пищевая промышленность, сельское хозяйство, производство зерна, земледелие
Объединяясь в сообщества, фермеры смогут лучше решать свои вопросы Фото:

В Свердловской области должно вырасти число сельскохозяйственных потребительских коопераций, это упростит деятельность фермеров. Например, открывать бойню одному фермеру — затратно и нецелесообразно. Поэтому в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства стараются стимулировать фермеров к объединению, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров фонда Илья Джаваев.

«Мы стараемся всячески поддерживать и развивать сельскохозяйственные потребительские кооперации. У нас в области их порядка 40, хотя в соседних регионах — Татарстан, Башкирия и других — их сотни. Каждый стартапер покупает одно и то же. Например, трактор, который используется всего две недели в году. Получается, у каждого в деревне по трактору, а может, надо было создать кооперацию, чтобы купить более мощный трактор? Логика такая», — поделился Джаваев.

Другая тема для коопераций — создание скотобоен. В регионе не хватает сертифицированного боя, и создание кооперации по этому направлению было бы кстати. Ведь каждому хозяйству своя бойня не нужна.

Ранее Джаваев отмечал, что интерес к сельскому хозяйству среди свердловских предпринимателей не падает. Этим направлением активно интересуются горожане, готовые переезжать в деревни.

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В Свердловской области должно вырасти число сельскохозяйственных потребительских коопераций, это упростит деятельность фермеров. Например, открывать бойню одному фермеру — затратно и нецелесообразно. Поэтому в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства стараются стимулировать фермеров к объединению, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров фонда Илья Джаваев. «Мы стараемся всячески поддерживать и развивать сельскохозяйственные потребительские кооперации. У нас в области их порядка 40, хотя в соседних регионах — Татарстан, Башкирия и других — их сотни. Каждый стартапер покупает одно и то же. Например, трактор, который используется всего две недели в году. Получается, у каждого в деревне по трактору, а может, надо было создать кооперацию, чтобы купить более мощный трактор? Логика такая», — поделился Джаваев. Другая тема для коопераций — создание скотобоен. В регионе не хватает сертифицированного боя, и создание кооперации по этому направлению было бы кстати. Ведь каждому хозяйству своя бойня не нужна. Ранее Джаваев отмечал, что интерес к сельскому хозяйству среди свердловских предпринимателей не падает. Этим направлением активно интересуются горожане, готовые переезжать в деревни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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