Свердловских фермеров просят объединяться в кооперации

17 мая 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Объединяясь в сообщества, фермеры смогут лучше решать свои вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области должно вырасти число сельскохозяйственных потребительских коопераций, это упростит деятельность фермеров. Например, открывать бойню одному фермеру — затратно и нецелесообразно. Поэтому в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства стараются стимулировать фермеров к объединению, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров фонда Илья Джаваев. «Мы стараемся всячески поддерживать и развивать сельскохозяйственные потребительские кооперации. У нас в области их порядка 40, хотя в соседних регионах — Татарстан, Башкирия и других — их сотни. Каждый стартапер покупает одно и то же. Например, трактор, который используется всего две недели в году. Получается, у каждого в деревне по трактору, а может, надо было создать кооперацию, чтобы купить более мощный трактор? Логика такая», — поделился Джаваев. Другая тема для коопераций — создание скотобоен. В регионе не хватает сертифицированного боя, и создание кооперации по этому направлению было бы кстати. Ведь каждому хозяйству своя бойня не нужна. Ранее Джаваев отмечал, что интерес к сельскому хозяйству среди свердловских предпринимателей не падает. Этим направлением активно интересуются горожане, готовые переезжать в деревни.

В Свердловской области должно вырасти число сельскохозяйственных потребительских коопераций, это упростит деятельность фермеров. Например, открывать бойню одному фермеру — затратно и нецелесообразно. Поэтому в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства стараются стимулировать фермеров к объединению, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров фонда Илья Джаваев. «Мы стараемся всячески поддерживать и развивать сельскохозяйственные потребительские кооперации. У нас в области их порядка 40, хотя в соседних регионах — Татарстан, Башкирия и других — их сотни. Каждый стартапер покупает одно и то же. Например, трактор, который используется всего две недели в году. Получается, у каждого в деревне по трактору, а может, надо было создать кооперацию, чтобы купить более мощный трактор? Логика такая», — поделился Джаваев. Другая тема для коопераций — создание скотобоен. В регионе не хватает сертифицированного боя, и создание кооперации по этому направлению было бы кстати. Ведь каждому хозяйству своя бойня не нужна. Ранее Джаваев отмечал, что интерес к сельскому хозяйству среди свердловских предпринимателей не падает. Этим направлением активно интересуются горожане, готовые переезжать в деревни.