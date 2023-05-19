Бараку Обаме запретили въезд в Россию

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Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., обама барак
Барак Обама не сможет посещать Россию Фото:

Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ.

«В стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — сообщает «Международная жизнь». Уточняется, что запрет стал ответом на антироссийские санкции.

Ранее Россия запретила въезд десяткам американцев. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, в 2022 году МИД запретил въезд в страну семье действующего президента США Джо Байдена.

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Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ. «В стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — сообщает «Международная жизнь». Уточняется, что запрет стал ответом на антироссийские санкции. Ранее Россия запретила въезд десяткам американцев. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, в 2022 году МИД запретил въезд в страну семье действующего президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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