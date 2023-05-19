Бараку Обаме запретили въезд в Россию

Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ.
«В стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — сообщает «
Ранее Россия запретила въезд десяткам американцев. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, в 2022 году МИД запретил въезд в страну семье действующего президента США Джо Байдена.
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