Бараку Обаме запретили въезд в Россию 19 мая 2023 в 21:02 Размер текста - 17 + Барак Обама не сможет посещать Россию Фото: The White House Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ. «В стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — сообщает « Международная жизнь ». Уточняется, что запрет стал ответом на антироссийские санкции. Ранее Россия запретила въезд десяткам американцев. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, в 2022 году МИД запретил въезд в страну семье действующего президента США Джо Байдена. Бывшего президента США Барака Обаму внесли в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь», учредителем которого является МИД РФ. «В стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — сообщает «Международная жизнь». Уточняется, что запрет стал ответом на антироссийские санкции. Ранее Россия запретила въезд десяткам американцев. Такой шаг служит ответной мерой на расширение санкционного списка США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, в 2022 году МИД запретил въезд в страну семье действующего президента США Джо Байдена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям