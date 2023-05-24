Уральские промышленные предприятия усиливают безопасность из-за хакеров

25 мая 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Нагрузка на IT-инфраструктуру российских компаний продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уровень фоновой нагрузки IT-инфраструктуры на промышленные предприятия вырос в 4-5 раз с начала специальной военной операции РФ. Поэтому уральские компании усиливают информационную безопасность, рассказал URA.RU эксперт руководитель группы по развитию кибербезопасности компании SoftLine Евгений Низамутдинов. «По исследованию аналитиков, после начала СВО в марте—апреле 2022 года в 4-5 раз повысился уровень фоновой нагрузки на IT-инфраструктуру РФ. И сейчас вряд ли стало лучше, особенно на Урале, где высокая концентрация промышленных предприятий. К инфраструктуре, которая является критически важной для деятельности нашей страны, вырос интерес как со стороны спортивных хакеров, которые и создают эту фоновую нагрузку, так и со стороны явных злоумышленников, спецслужб недружественно настроенных стран, которые предпринимают попытки деструктивного вмешательства», — рассказал Низамутдинов. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия также усиливают антидроновую безопасность. Они устанавливают специальные модули по периметру, которые могут обнаружить и нейтрализовать беспилотный летательный аппарат.

Уровень фоновой нагрузки IT-инфраструктуры на промышленные предприятия вырос в 4-5 раз с начала специальной военной операции РФ. Поэтому уральские компании усиливают информационную безопасность, рассказал URA.RU эксперт руководитель группы по развитию кибербезопасности компании SoftLine Евгений Низамутдинов. «По исследованию аналитиков, после начала СВО в марте—апреле 2022 года в 4-5 раз повысился уровень фоновой нагрузки на IT-инфраструктуру РФ. И сейчас вряд ли стало лучше, особенно на Урале, где высокая концентрация промышленных предприятий. К инфраструктуре, которая является критически важной для деятельности нашей страны, вырос интерес как со стороны спортивных хакеров, которые и создают эту фоновую нагрузку, так и со стороны явных злоумышленников, спецслужб недружественно настроенных стран, которые предпринимают попытки деструктивного вмешательства», — рассказал Низамутдинов. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия также усиливают антидроновую безопасность. Они устанавливают специальные модули по периметру, которые могут обнаружить и нейтрализовать беспилотный летательный аппарат.