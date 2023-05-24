24 мая 2023

Уральские промышленные предприятия усиливают безопасность из-за хакеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Нагрузка на IT-инфраструктуру российских компаний продолжает расти Фото:

Уровень фоновой нагрузки IT-инфраструктуры на промышленные предприятия вырос в 4-5 раз с начала специальной военной операции РФ. Поэтому уральские компании усиливают информационную безопасность, рассказал URA.RU эксперт руководитель группы по развитию кибербезопасности компании SoftLine Евгений Низамутдинов.

«По исследованию аналитиков, после начала СВО в марте—апреле 2022 года в 4-5 раз повысился уровень фоновой нагрузки на IT-инфраструктуру РФ. И сейчас вряд ли стало лучше, особенно на Урале, где высокая концентрация промышленных предприятий. К инфраструктуре, которая является критически важной для деятельности нашей страны, вырос интерес как со стороны спортивных хакеров, которые и создают эту фоновую нагрузку, так и со стороны явных злоумышленников, спецслужб недружественно настроенных стран, которые предпринимают попытки деструктивного вмешательства», — рассказал Низамутдинов.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия также усиливают антидроновую безопасность. Они устанавливают специальные модули по периметру, которые могут обнаружить и нейтрализовать беспилотный летательный аппарат.

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Уровень фоновой нагрузки IT-инфраструктуры на промышленные предприятия вырос в 4-5 раз с начала специальной военной операции РФ. Поэтому уральские компании усиливают информационную безопасность, рассказал URA.RU эксперт руководитель группы по развитию кибербезопасности компании SoftLine Евгений Низамутдинов. «По исследованию аналитиков, после начала СВО в марте—апреле 2022 года в 4-5 раз повысился уровень фоновой нагрузки на IT-инфраструктуру РФ. И сейчас вряд ли стало лучше, особенно на Урале, где высокая концентрация промышленных предприятий. К инфраструктуре, которая является критически важной для деятельности нашей страны, вырос интерес как со стороны спортивных хакеров, которые и создают эту фоновую нагрузку, так и со стороны явных злоумышленников, спецслужб недружественно настроенных стран, которые предпринимают попытки деструктивного вмешательства», — рассказал Низамутдинов. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия также усиливают антидроновую безопасность. Они устанавливают специальные модули по периметру, которые могут обнаружить и нейтрализовать беспилотный летательный аппарат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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