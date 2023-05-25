В центре Перми пожилая женщина попала под колеса автомобиля

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Дети и пенсионеры. Курган, пенсионерка, пешеходный переход, бабушка
О ДТП с пенсионеркой сообщили очевидцы (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Разгуляй в Перми автомобиль сбил пенсионерку. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«В Перми 25 мая в 16:45 женщину сбил легковой автомобиль BMW. Согласно предварительной информации, 83-летняя пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую увели в медучреждение», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее в прикамской столице на одном из перекрестков автобус сбил пожилую женщину. Инцидент на видео засняли очевидцы. На кадрах видно, что пенсионерка пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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В микрорайоне Разгуляй в Перми автомобиль сбил пенсионерку. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «В Перми 25 мая в 16:45 женщину сбил легковой автомобиль BMW. Согласно предварительной информации, 83-летняя пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую увели в медучреждение», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее в прикамской столице на одном из перекрестков автобус сбил пожилую женщину. Инцидент на видео засняли очевидцы. На кадрах видно, что пенсионерка пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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