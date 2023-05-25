В центре Перми пожилая женщина попала под колеса автомобиля

О ДТП с пенсионеркой сообщили очевидцы (архивное фото)
В микрорайоне Разгуляй в Перми автомобиль сбил пенсионерку. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«В Перми 25 мая в 16:45 женщину сбил легковой автомобиль BMW. Согласно предварительной информации, 83-летняя пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую увели в медучреждение», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее в прикамской столице на одном из перекрестков автобус сбил пожилую женщину. Инцидент на видео засняли очевидцы. На кадрах видно, что пенсионерка пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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