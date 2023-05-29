Власти Екатеринбурга поблагодарили православную активистку за обращение к главе ЧВК «Вагнер»

29 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В мэрии Екатеринбурга считают, что пристальное внимание Оксаны Ивановой к Шигирскому идолу только придает ему популярности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мэрии Екатеринбурга выразили благодарность Оксане Ивановой — православной активистке, которая обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой включиться в борьбу с популяризацией Шигирского идола в Свердловской области. Интерес к артефакту растет именно благодаря общественнице, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Администрация города Екатеринбурга благодарит православную общественницу Оксану Иванову за пристальное внимание к теме Большого Шигирского идола — уникального экспоната возрастом более 12 тысяч лет. Историки, археологи, краеведы, популяризаторы науки работали долгие годы, как показал опыт, на весьма узкую аудиторию. Благодаря подключению к этой работе новых сил и аудитории интерес к артефакту значительно вырос», — отметили в мэрии. Также там выразили уверенность, что деятельность Ивановой привлечет в город еще больше туристов. Ранее URA.RU сообщало, что Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка. Пригожин не стал включаться в решение проблемы, так как не знает, в чем ее суть. Известный интеллектуал и атеист Анатолий Вассерман считает, что Шигирский идол не может повлиять на ситуацию в Свердловской области. Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мэрии Екатеринбурга выразили благодарность Оксане Ивановой — православной активистке, которая обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой включиться в борьбу с популяризацией Шигирского идола в Свердловской области. Интерес к артефакту растет именно благодаря общественнице, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Администрация города Екатеринбурга благодарит православную общественницу Оксану Иванову за пристальное внимание к теме Большого Шигирского идола — уникального экспоната возрастом более 12 тысяч лет. Историки, археологи, краеведы, популяризаторы науки работали долгие годы, как показал опыт, на весьма узкую аудиторию. Благодаря подключению к этой работе новых сил и аудитории интерес к артефакту значительно вырос», — отметили в мэрии. Также там выразили уверенность, что деятельность Ивановой привлечет в город еще больше туристов. Ранее URA.RU сообщало, что Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка. Пригожин не стал включаться в решение проблемы, так как не знает, в чем ее суть. Известный интеллектуал и атеист Анатолий Вассерман считает, что Шигирский идол не может повлиять на ситуацию в Свердловской области. Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.