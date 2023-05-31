Уроженец пермского села погиб на СВО

01 июня 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Погибший военнослужащий родился и вырос в селе Частые Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец села Частые Пермского края Юрий Чураков погиб во время проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Частинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки. Не стало еще одного защитника нашей родины, нашего земляка, Чуракова Юрия», — сообщает мэрия. Юрий Чураков родился в 1993 году. Окончил школу и получил среднее специальное образование в селе Частые. Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евегний Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.

Уроженец села Частые Пермского края Юрий Чураков погиб во время проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Частинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки. Не стало еще одного защитника нашей родины, нашего земляка, Чуракова Юрия», — сообщает мэрия. Юрий Чураков родился в 1993 году. Окончил школу и получил среднее специальное образование в селе Частые. Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евегний Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.