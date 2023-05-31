31 мая 2023

Уроженец пермского села погиб на СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Погибший военнослужащий родился и вырос в селе Частые Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Частые Пермского края Юрий Чураков погиб во время проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Частинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие земляки. Не стало еще одного защитника нашей родины, нашего земляка, Чуракова Юрия», — сообщает мэрия.

Юрий Чураков родился в 1993 году. Окончил школу и получил среднее специальное образование в селе Частые.

Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евегний Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.

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Уроженец села Частые Пермского края Юрий Чураков погиб во время проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Частинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки. Не стало еще одного защитника нашей родины, нашего земляка, Чуракова Юрия», — сообщает мэрия. Юрий Чураков родился в 1993 году. Окончил школу и получил среднее специальное образование в селе Частые. Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евегний Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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