Уроженец пермского села погиб на СВО

Погибший военнослужащий родился и вырос в селе Частые
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уроженец села Частые Пермского края Юрий Чураков погиб во время проведения спецоперации. Об этом сообщает администрация Частинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие земляки. Не стало еще одного защитника нашей родины, нашего земляка, Чуракова Юрия», — сообщает мэрия.
Юрий Чураков родился в 1993 году. Окончил школу и получил среднее специальное образование в селе Частые.
Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евегний Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.
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