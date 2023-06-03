В Авиалесоохране рассказали, почему на этой неделе бушевали пожары в Свердловской области

Авиалесоохрана: пожары в Свердловской области на текущей неделе возникали из-за гроз
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
Пожары в Свердловской области, по данным ведомства, возникали из-за гроз Фото:
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Пожары в Свердловской области

На текущей неделе в Свердловской области лесные пожары возникали из-за гроз, сообщили в Авиалесоохране. 3 июня пермский отряд ведомства прибыл в Свердловскую область, чтобы помочь спасателям тушить пожар в Гаринском районе.

«На помощь Свердловской области в тушении лесных пожаров прибыли 26 спасателей Авиалесоохраны Пермского края, кроме того, этот отряд поможет местным спасателям тушить пожар в Гаринском районе. <…> На этой неделе лесные пожары в Свердловской области возникали из-за гроз», — пишет пресс-служба Авиалесоохраны в telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в Гаринском районе спасателям также помогает опытный охотник, который хорошо знает местность. Его привлекли к планированию пожарных работ. Также в Гарях сотрудники Авиалесоохраны прокладывают рукавную линии от близлежащей речки, чтобы тушить пожар.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать десятки пожаров. В регионе с пожарами борются с середины апреля.

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На текущей неделе в Свердловской области лесные пожары возникали из-за гроз, сообщили в Авиалесоохране. 3 июня пермский отряд ведомства прибыл в Свердловскую область, чтобы помочь спасателям тушить пожар в Гаринском районе. «На помощь Свердловской области в тушении лесных пожаров прибыли 26 спасателей Авиалесоохраны Пермского края, кроме того, этот отряд поможет местным спасателям тушить пожар в Гаринском районе. <…> На этой неделе лесные пожары в Свердловской области возникали из-за гроз», — пишет пресс-служба Авиалесоохраны в telegram-канале. В ведомстве отметили, что в Гаринском районе спасателям также помогает опытный охотник, который хорошо знает местность. Его привлекли к планированию пожарных работ. Также в Гарях сотрудники Авиалесоохраны прокладывают рукавную линии от близлежащей речки, чтобы тушить пожар. Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать десятки пожаров. В регионе с пожарами борются с середины апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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