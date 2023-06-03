В Авиалесоохране рассказали, почему на этой неделе бушевали пожары в Свердловской области

Авиалесоохрана: пожары в Свердловской области на текущей неделе возникали из-за гроз

03 июня 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Пожары в Свердловской области, по данным ведомства, возникали из-за гроз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На текущей неделе в Свердловской области лесные пожары возникали из-за гроз, сообщили в Авиалесоохране. 3 июня пермский отряд ведомства прибыл в Свердловскую область, чтобы помочь спасателям тушить пожар в Гаринском районе. «На помощь Свердловской области в тушении лесных пожаров прибыли 26 спасателей Авиалесоохраны Пермского края, кроме того, этот отряд поможет местным спасателям тушить пожар в Гаринском районе. <…> На этой неделе лесные пожары в Свердловской области возникали из-за гроз», — пишет пресс-служба Авиалесоохраны в telegram-канале. В ведомстве отметили, что в Гаринском районе спасателям также помогает опытный охотник, который хорошо знает местность. Его привлекли к планированию пожарных работ. Также в Гарях сотрудники Авиалесоохраны прокладывают рукавную линии от близлежащей речки, чтобы тушить пожар. Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать десятки пожаров. В регионе с пожарами борются с середины апреля.

На текущей неделе в Свердловской области лесные пожары возникали из-за гроз, сообщили в Авиалесоохране. 3 июня пермский отряд ведомства прибыл в Свердловскую область, чтобы помочь спасателям тушить пожар в Гаринском районе. «На помощь Свердловской области в тушении лесных пожаров прибыли 26 спасателей Авиалесоохраны Пермского края, кроме того, этот отряд поможет местным спасателям тушить пожар в Гаринском районе. <…> На этой неделе лесные пожары в Свердловской области возникали из-за гроз», — пишет пресс-служба Авиалесоохраны в telegram-канале. В ведомстве отметили, что в Гаринском районе спасателям также помогает опытный охотник, который хорошо знает местность. Его привлекли к планированию пожарных работ. Также в Гарях сотрудники Авиалесоохраны прокладывают рукавную линии от близлежащей речки, чтобы тушить пожар. Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать десятки пожаров. В регионе с пожарами борются с середины апреля.