В Авиалесоохране рассказали, почему на этой неделе бушевали пожары в Свердловской области

На текущей неделе в Свердловской области лесные пожары возникали из-за гроз, сообщили в Авиалесоохране. 3 июня пермский отряд ведомства прибыл в Свердловскую область, чтобы помочь спасателям тушить пожар в Гаринском районе.
«На помощь Свердловской области в тушении лесных пожаров прибыли 26 спасателей Авиалесоохраны Пермского края, кроме того, этот отряд поможет местным спасателям тушить пожар в Гаринском районе. <…> На этой неделе лесные пожары в Свердловской области возникали из-за гроз», — пишет пресс-служба Авиалесоохраны в telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в Гаринском районе спасателям также помогает опытный охотник, который хорошо знает местность. Его привлекли к планированию пожарных работ. Также в Гарях сотрудники Авиалесоохраны прокладывают рукавную линии от близлежащей речки, чтобы тушить пожар.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области спасателям удалось ликвидировать десятки пожаров. В регионе с пожарами борются с середины апреля.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!