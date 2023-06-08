Челябинский суд обязал подрядчика доделать обустройство пункта пропуска через госграницу

Калининский райсуд Челябинска обязал подрядчика доделать обустройство пропускного пункта через госграницу РФ в Курганской области. Иск с требованием оборудовать пункт в соответствии с законодательством подал курганский транспортный прокурор, сообщили URA.RU 8 июня в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«Пункт пропуска Воскресенское не оборудован помещением для содержания задержанных лиц и средствами принудительной остановки машин. Высота периметрового ограждения не соответствовала нормативам. Калининский райсуд удовлетворил требование курганского транспортного прокурора о понуждении подрядчика Уральского филиала ФГКУ „Росгранстрой“ привести работы в соответствие с законодательством», — уточнили в пресс-службе.
Ответчик подал решение на обжалование. Суды вышестоящих инстанций поддержали правовую позицию райсуда. Решение осталось без изменения. Транспортная прокуратура проконтролирует его исполнение.
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