Челябинский суд обязал подрядчика доделать обустройство пункта пропуска через госграницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Подрядчик выполнил не все требования законодательства при оборудовании пропускного пункта через госграницу РФ Фото:

Калининский райсуд Челябинска обязал подрядчика доделать обустройство пропускного пункта через госграницу РФ в Курганской области. Иск с требованием оборудовать пункт в соответствии с законодательством подал курганский транспортный прокурор, сообщили URA.RU 8 июня в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Пункт пропуска Воскресенское не оборудован помещением для содержания задержанных лиц и средствами принудительной остановки машин. Высота периметрового ограждения не соответствовала нормативам. Калининский райсуд удовлетворил требование курганского транспортного прокурора о понуждении подрядчика Уральского филиала ФГКУ „Росгранстрой“ привести работы в соответствие с законодательством», — уточнили в пресс-службе.

Ответчик подал решение на обжалование. Суды вышестоящих инстанций поддержали правовую позицию райсуда. Решение осталось без изменения. Транспортная прокуратура проконтролирует его исполнение.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Калининский райсуд Челябинска обязал подрядчика доделать обустройство пропускного пункта через госграницу РФ в Курганской области. Иск с требованием оборудовать пункт в соответствии с законодательством подал курганский транспортный прокурор, сообщили URA.RU 8 июня в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Пункт пропуска Воскресенское не оборудован помещением для содержания задержанных лиц и средствами принудительной остановки машин. Высота периметрового ограждения не соответствовала нормативам. Калининский райсуд удовлетворил требование курганского транспортного прокурора о понуждении подрядчика Уральского филиала ФГКУ „Росгранстрой“ привести работы в соответствие с законодательством», — уточнили в пресс-службе. Ответчик подал решение на обжалование. Суды вышестоящих инстанций поддержали правовую позицию райсуда. Решение осталось без изменения. Транспортная прокуратура проконтролирует его исполнение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...