Челябинский суд обязал подрядчика доделать обустройство пункта пропуска через госграницу

08 июня 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Подрядчик выполнил не все требования законодательства при оборудовании пропускного пункта через госграницу РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Калининский райсуд Челябинска обязал подрядчика доделать обустройство пропускного пункта через госграницу РФ в Курганской области. Иск с требованием оборудовать пункт в соответствии с законодательством подал курганский транспортный прокурор, сообщили URA.RU 8 июня в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Пункт пропуска Воскресенское не оборудован помещением для содержания задержанных лиц и средствами принудительной остановки машин. Высота периметрового ограждения не соответствовала нормативам. Калининский райсуд удовлетворил требование курганского транспортного прокурора о понуждении подрядчика Уральского филиала ФГКУ „Росгранстрой“ привести работы в соответствие с законодательством», — уточнили в пресс-службе. Ответчик подал решение на обжалование. Суды вышестоящих инстанций поддержали правовую позицию райсуда. Решение осталось без изменения. Транспортная прокуратура проконтролирует его исполнение.

Калининский райсуд Челябинска обязал подрядчика доделать обустройство пропускного пункта через госграницу РФ в Курганской области. Иск с требованием оборудовать пункт в соответствии с законодательством подал курганский транспортный прокурор, сообщили URA.RU 8 июня в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Пункт пропуска Воскресенское не оборудован помещением для содержания задержанных лиц и средствами принудительной остановки машин. Высота периметрового ограждения не соответствовала нормативам. Калининский райсуд удовлетворил требование курганского транспортного прокурора о понуждении подрядчика Уральского филиала ФГКУ „Росгранстрой“ привести работы в соответствие с законодательством», — уточнили в пресс-службе. Ответчик подал решение на обжалование. Суды вышестоящих инстанций поддержали правовую позицию райсуда. Решение осталось без изменения. Транспортная прокуратура проконтролирует его исполнение.