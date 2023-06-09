В Нижнем Тагиле женщина насмерть сбила мужчину на Исинском тракте. Фото

10 июня 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 9 июня Фото: УГИБДД по Свердловской области В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Исинском тракте вечером 9 июня 45-летняя женщина-водитель ВАЗ-21122, у которой нет водительских прав, сбила насмерть 30-летнего мужчину-пешехода на проезжей части. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в ведомстве. «Установлено, что 45-летняя женщина, не имеющая прав, 9 июня в 22:45 сбила насмерть 30-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Водитель ВАЗ-21122 в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Силовики выяснили, что в машине женщина была не одна, вместе с ней в салоне находились две ее дочери, одной из которых 14 лет, а также подруга одной из девочек и молодой мужчина. Все они направлялись на отдых в сад, в результате ДТП никто из них не пострадал. «По факту происшествия ведется следствие. В адрес подразделения по делам несовершеннолетних направлена информация о проверки семьи по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны мамы», — отметили в ведомстве. Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Исинском тракте вечером 9 июня 45-летняя женщина-водитель ВАЗ-21122, у которой нет водительских прав, сбила насмерть 30-летнего мужчину-пешехода на проезжей части. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в ведомстве. «Установлено, что 45-летняя женщина, не имеющая прав, 9 июня в 22:45 сбила насмерть 30-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Водитель ВАЗ-21122 в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Силовики выяснили, что в машине женщина была не одна, вместе с ней в салоне находились две ее дочери, одной из которых 14 лет, а также подруга одной из девочек и молодой мужчина. Все они направлялись на отдых в сад, в результате ДТП никто из них не пострадал. «По факту происшествия ведется следствие. В адрес подразделения по делам несовершеннолетних направлена информация о проверки семьи по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны мамы», — отметили в ведомстве.