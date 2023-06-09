В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Исинском тракте вечером 9 июня 45-летняя женщина-водитель ВАЗ-21122, у которой нет водительских прав, сбила насмерть 30-летнего мужчину-пешехода на проезжей части. Сотрудники ГИБДД установили, что женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщили URA.RU в ведомстве.
«Установлено, что 45-летняя женщина, не имеющая прав, 9 июня в 22:45 сбила насмерть 30-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Водитель ВАЗ-21122 в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.
Мужчина скончался в машине скорой помощи. Силовики выяснили, что в машине женщина была не одна, вместе с ней в салоне находились две ее дочери, одной из которых 14 лет, а также подруга одной из девочек и молодой мужчина. Все они направлялись на отдых в сад, в результате ДТП никто из них не пострадал.
«По факту происшествия ведется следствие. В адрес подразделения по делам несовершеннолетних направлена информация о проверки семьи по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны мамы», — отметили в ведомстве.
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