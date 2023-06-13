13 июня 2023

Шеф-повар пышечной «П-ШК-» озвучил дату открытия заведения в Екатеринбурге

Пышечная «П-ШК-» откроется в Екатеринбурге 19 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пышечная откроется на следующей неделе (архивное фото) Фото:

Горожане с нетерпением ожидают открытия новой пышечной «П-ШК-» с советскими и оригинальными пышками. Ждать осталось недолго: шеф-повар Андрей Бурков рассказал URA.RU, что заведение откроет свои двери уже 19 июня.

«Открываюсь 19 июня», — кратко пояснил Бурков. Уже на следующей неделе екатеринбуржцы смогут попробовать пышки классические, с повидлом, маком, том ямом, облепихой-горгонзолой и гусем демигляс.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге готовится к открытию заведение «П-ШК-». Тогда шеф-повар пояснял, что решил открыть пышечную, потому что подобных форматов в городе нет, а потребность у людей в них — есть. Кроме этого, в июне откроется гастробар «Энтузиасты», где посетителям предложат пиво, сидр, настойки и мясную продукцию разных видов.

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Горожане с нетерпением ожидают открытия новой пышечной «П-ШК-» с советскими и оригинальными пышками. Ждать осталось недолго: шеф-повар Андрей Бурков рассказал URA.RU, что заведение откроет свои двери уже 19 июня. «Открываюсь 19 июня», — кратко пояснил Бурков. Уже на следующей неделе екатеринбуржцы смогут попробовать пышки классические, с повидлом, маком, том ямом, облепихой-горгонзолой и гусем демигляс. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге готовится к открытию заведение «П-ШК-». Тогда шеф-повар пояснял, что решил открыть пышечную, потому что подобных форматов в городе нет, а потребность у людей в них — есть. Кроме этого, в июне откроется гастробар «Энтузиасты», где посетителям предложат пиво, сидр, настойки и мясную продукцию разных видов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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