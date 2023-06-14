14 июня 2023

В Верхней Пышме устроят гонки на Cadillac, Porshe и «Москвиче». Фото

В Верхней Пышме пройдет «Кубок Урала по ретро-ралли»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей автомобильной техники УГМК. Свердловская область, Верхняя Пышма, ретро автомобили, зис-115
Помимо ретро-ралли гостям обещают развлекательную программу Фото:

Кто лучше справится с дистанцией в 80 километров и сможет выполнить фигурное вождение и слалом — солидный Cadillac, строгий Mercedes, стремительные Porshe и BMW, культовый Chevrolet Camaro, легендарные «Москвичи», «Копейки» или «Волги»? Лидеров определят на четвертом «Кубке Урала по ретро-ралли» в Верхней Пышме (Свердловская область).

«На маршруте, протяженность которого составит около 80 километров, участников „Кубка Урала“ ждут чек-поинты возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там водители выполнят различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие», — рассказали URA.RU представители Музейного комплекса УГМК.

В этом году заявилось 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и других городов. Среди машин-участников ожидаются Cadillac Eldorado Brougham 1958 года выпуска, отечественная «Волга» 1962 года, Chevrolet Сamaro, известный многим по фильму «Трансформеры», и другие. Победителей будут определять не по скорости, а по точности и регулярности движения.

Организаторы пока хранят в тайне, где на дистанции будут останавливаться машины — известно лишь об одной остановке возле концертного театра «Космос». Там воссоздадут атмосферу конца 1940-х — начала 1960-х годов со стилягами, энергичной музыкой и винтажными автомобилями.

Мероприятия пройдет 17 июня в Верхней Пышме с 10:00 до 17:30. Помимо гонок гостей ждет выставка ретроавтомобилей, экстремальное мотошоу, концерт кавер-группы «Сухов Band», дрифт на радиоуправляемых автомобилях, фудкорт, розыгрыши билетов в Музейный комплекс и поездки на розовом Cadillac Coupe de Ville, мастер-классы и аниматоры.

Так проходили соревнования в прошлые годы
Так проходили соревнования в прошлые годы
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Кто лучше справится с дистанцией в 80 километров и сможет выполнить фигурное вождение и слалом — солидный Cadillac, строгий Mercedes, стремительные Porshe и BMW, культовый Chevrolet Camaro, легендарные «Москвичи», «Копейки» или «Волги»? Лидеров определят на четвертом «Кубке Урала по ретро-ралли» в Верхней Пышме (Свердловская область). «На маршруте, протяженность которого составит около 80 километров, участников „Кубка Урала“ ждут чек-поинты возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там водители выполнят различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие», — рассказали URA.RU представители Музейного комплекса УГМК. В этом году заявилось 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и других городов. Среди машин-участников ожидаются Cadillac Eldorado Brougham 1958 года выпуска, отечественная «Волга» 1962 года, Chevrolet Сamaro, известный многим по фильму «Трансформеры», и другие. Победителей будут определять не по скорости, а по точности и регулярности движения. Организаторы пока хранят в тайне, где на дистанции будут останавливаться машины — известно лишь об одной остановке возле концертного театра «Космос». Там воссоздадут атмосферу конца 1940-х — начала 1960-х годов со стилягами, энергичной музыкой и винтажными автомобилями. Мероприятия пройдет 17 июня в Верхней Пышме с 10:00 до 17:30. Помимо гонок гостей ждет выставка ретроавтомобилей, экстремальное мотошоу, концерт кавер-группы «Сухов Band», дрифт на радиоуправляемых автомобилях, фудкорт, розыгрыши билетов в Музейный комплекс и поездки на розовом Cadillac Coupe de Ville, мастер-классы и аниматоры.
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