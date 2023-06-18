В Челябинске повысился спрос на квартиры-студии и комнаты

Особым спросом у будущих студентов пользуются комнаты и квартиры-студии вблизи вузов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске растет спрос на аренду комнат и квартир-студий площадью до 40 квадратных метров. Данный вид недвижимости начали арендовать иногородние выпускники школ, которым сейчас необходимо пройти курсы и в дальнейшем проходить обучение в вузах города, сообщила URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«На данный момент растет спрос на малогабаритные квартиры площадью до 40 квадратных метров и комнаты. Наиболее состоятельные иногородние студенты, которые проходят курсы в вузах, уже сейчас арендуют подобное жилье для того, чтобы в будущем, в случае поступления, снимать его уже на постоянной основе, потому что у выпускников, арендующих недвижимость в последний момент есть такая проблема, что предложений слишком мало. Многие стараются найти жилье заблаговременно», — поделилась Кушнова.

По словам риелторов, иногородние выпускники школ на данный момент в Челябинске могут снять квартиру-студию площадью до 40 квадратных метров в хорошем состоянии на месяц за 13-15 тысяч рублей, комнату — за 5-8 тысяч рублей. На данный момент у будущих студентов популярностью пользуется недвижимость в Центральном районе и на Северо-западе — вблизи ведущих вузов города.