На украинских военкомов, стрелявших в мобилизованного, завели дело о хулиганстве

Украинские военкомы, ранее устроившие стрельбу на рынке при попытке поймать мобилизованного, будут отвечать перед законом. На них завели дело о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
«По факту стрельбы на рынке в городе Рени правоохранители начали уголовное производство <…> двум сотрудникам территориального центра комплектования предъявлено обвинение по статье о хулиганстве», — сообщает пресс-служба. Ее сообщение передает ТАСС. Там уточнили, что со всеми участниками инцидента сейчас проводятся следственные действия.
Нападение на мобилизованных военкомами произошло 18 июня. Местные жители смогли прогнать их с территории рынка. Военкомы игнорировали просьбы гражданских не пугать людей.
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