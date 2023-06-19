На украинских военкомов, стрелявших в мобилизованного, завели дело о хулиганстве

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Военкомам, стрелявшим на рынке, предъявили обвинение Фото:

Украинские военкомы, ранее устроившие стрельбу на рынке при попытке поймать мобилизованного, будут отвечать перед законом. На них завели дело о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

«По факту стрельбы на рынке в городе Рени правоохранители начали уголовное производство <…> двум сотрудникам территориального центра комплектования предъявлено обвинение по статье о хулиганстве», — сообщает пресс-служба. Ее сообщение передает ТАСС. Там уточнили, что со всеми участниками инцидента сейчас проводятся следственные действия.

Нападение на мобилизованных военкомами произошло 18 июня. Местные жители смогли прогнать их с территории рынка. Военкомы игнорировали просьбы гражданских не пугать людей.

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Украинские военкомы, ранее устроившие стрельбу на рынке при попытке поймать мобилизованного, будут отвечать перед законом. На них завели дело о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. «По факту стрельбы на рынке в городе Рени правоохранители начали уголовное производство <…> двум сотрудникам территориального центра комплектования предъявлено обвинение по статье о хулиганстве», — сообщает пресс-служба. Ее сообщение передает ТАСС. Там уточнили, что со всеми участниками инцидента сейчас проводятся следственные действия. Нападение на мобилизованных военкомами произошло 18 июня. Местные жители смогли прогнать их с территории рынка. Военкомы игнорировали просьбы гражданских не пугать людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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