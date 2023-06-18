В Одессе прогнали с рынка военкомов, пытавшихся стрельбой задержать мобилизованного

18 июня 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

В Одессе прогнали военкомов, которые угрожали оружием, пишут военкоры Фото: Официальный сайт президента Украины В Одессе на Украине жители прогнали с рынка военкомов, которые пытались задержать мобилизованного гражданина. Военкомы угрожали стрельбой. Об этом сообщают российские военкоры. «В Одессе народ прогнал военкомов, пытавшихся со стрельбой задержать мужчину <…> для отправки на бойню. <…> [Они] открывали огонь, стреляя в воздух», — передают в своем telegram-канале «Военкоры русской весны». Они также приложили соответствующее видео. На кадрах гражданские кричали на военкомов: «Зачем вы стреляете? Вы пугаете людей». Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины вынуждает уклонистов работать в качестве иностранных агентов за рубежом. Также сообщалось, что мужчин мобилизуют во время получения гуманитарной помощи.

В Одессе на Украине жители прогнали с рынка военкомов, которые пытались задержать мобилизованного гражданина. Военкомы угрожали стрельбой. Об этом сообщают российские военкоры. «В Одессе народ прогнал военкомов, пытавшихся со стрельбой задержать мужчину <…> для отправки на бойню. <…> [Они] открывали огонь, стреляя в воздух», — передают в своем telegram-канале «Военкоры русской весны». Они также приложили соответствующее видео. На кадрах гражданские кричали на военкомов: «Зачем вы стреляете? Вы пугаете людей». Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины вынуждает уклонистов работать в качестве иностранных агентов за рубежом. Также сообщалось, что мужчин мобилизуют во время получения гуманитарной помощи.