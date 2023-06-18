В Одессе прогнали с рынка военкомов, пытавшихся стрельбой задержать мобилизованного

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
В Одессе прогнали военкомов, которые угрожали оружием, пишут военкоры Фото:

В Одессе на Украине жители прогнали с рынка военкомов, которые пытались задержать мобилизованного гражданина. Военкомы угрожали стрельбой. Об этом сообщают российские военкоры.

«В Одессе народ прогнал военкомов, пытавшихся со стрельбой задержать мужчину <…> для отправки на бойню. <…> [Они] открывали огонь, стреляя в воздух», — передают в своем telegram-канале «Военкоры русской весны». Они также приложили соответствующее видео. На кадрах гражданские кричали на военкомов: «Зачем вы стреляете? Вы пугаете людей».

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины вынуждает уклонистов работать в качестве иностранных агентов за рубежом. Также сообщалось, что мужчин мобилизуют во время получения гуманитарной помощи.

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В Одессе на Украине жители прогнали с рынка военкомов, которые пытались задержать мобилизованного гражданина. Военкомы угрожали стрельбой. Об этом сообщают российские военкоры. «В Одессе народ прогнал военкомов, пытавшихся со стрельбой задержать мужчину <…> для отправки на бойню. <…> [Они] открывали огонь, стреляя в воздух», — передают в своем telegram-канале «Военкоры русской весны». Они также приложили соответствующее видео. На кадрах гражданские кричали на военкомов: «Зачем вы стреляете? Вы пугаете людей». Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины вынуждает уклонистов работать в качестве иностранных агентов за рубежом. Также сообщалось, что мужчин мобилизуют во время получения гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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