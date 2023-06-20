На данный момент коэффициент застройки больше, чем требуется для возведения храма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске изменят проект нового храма на Комсомольском проспекте, который будет построен вместо торгово-развлекательного комплекса. В зоне строительства коэффициент застройки больше, чем требуется для возведения храма, поэтому он должен быть уменьшен. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 29 июня.

«Провести публичные слушания 29 июня 2023 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство православного храма) в территориальной зоне торгово-развлекательных комплексов с минимальным коэффициентом застройки — 0,21 местной религиозной организации православному приходу храма Иерусалимской иконы Божией Матери города Челябинска челябинской епархии русской православной церкви (московский патриархат). Объект находится на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Чайковского в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

В Курчатовском районе города будут построены три здания, а именно храм в византийском стиле, причтовый дом, где будут жить священнослужители и иконная лавка. Церковь единовременно смогут посещать 250 прихожан. Это будет приход челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери.

Ранее на публичных слушаниях проект храма одобрили. Строительство поддержали более сотни. По словам настоятеля храма Евгения Лучинина, после возведения культовый объект станет украшением Комсомольского проспекта.

После возведения культовый объект станет украшением Комсомольского проспекта Фото: настоятель Храма Евгений Лучинин