Губернатор Подмосковья сообщил о попытках ударов БПЛА у воинских складов. Фото

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, воробьев андрей
Разрушений и пострадавших нет, заявил Воробьев Фото:

Два беспилотника упали в поселке Калининец на подлете к воинским складам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье упали два беспилотника. Их обнаружили в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

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Два беспилотника упали в поселке Калининец на подлете к воинским складам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Подмосковье упали два беспилотника. Их обнаружили в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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