Губернатор Подмосковья сообщил о попытках ударов БПЛА у воинских складов. Фото

21 июня 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Разрушений и пострадавших нет, заявил Воробьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два беспилотника упали в поселке Калининец на подлете к воинским складам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Подмосковье упали два беспилотника. Их обнаружили в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Два беспилотника упали в поселке Калининец на подлете к воинским складам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Подмосковье упали два беспилотника. Их обнаружили в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.