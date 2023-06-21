Разрушений и пострадавших нет, заявил Воробьев
Два беспилотника упали в поселке Калининец на подлете к воинским складам. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня два аппарата самолетного типа упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье упали два беспилотника. Их обнаружили в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.
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