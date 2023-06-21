Ветеран спецназа ГРУ из Екатеринбурга рассказал, как выжить русскому солдату в зоне СВО

Свердловский ветеран ГРУ посоветовал русским бойцам в зоне СВО ежедневно чистить оружие

22 июня 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Российский солдат должен чистить свое ружье каждый день Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский солдат обязан чистить свое ружье на ежедневной основе. Нужно помнить о том, что если не удалить нагар, оружие, конечно, не перестанет работать, но со временем будут расти очаги ржавчины, которые начнут ухудшать его характеристики. Советом с журналистом URA.RU поделился ветеран спецназа ГРУ, ветеран войны в Карабахе, участник СВО из Екатеринбурга Андрей Крылков. «В боевых условиях уход за огнестрельным оружием усложнен, так как там отсутствуют привычные средства для чистки. Оружие необходимо постоянно чистить и смазывать, так как оно быстро ржавеет. Отсутствие ежедневного ухода за своим ружьем может привести к плачевным последствиям. Например, в ответственный момент оружье откажет, и солдат не сможет ликвидировать врага. Поэтому советую нашим парням, выполняющим задачи на спецоперации, каждый день чистить свое ружье. Поверьте, это поможет выжить на фронте», — отметил Андрей в разговоре с корреспондентом агентства. По словам военного, в полевых условиях для чистки оружия можно использовать керосин. «Керосин обладает повышенной текучестью. Благодаря этому свойству он глубоко проникает в металл. Керосин легко нейтрализует нагар, ржавчину и грязь. На фронте керосина много, поэтому советую нашим ребятам не лениться и тщательно ухаживать за своим оружием. Ухоженное оружие не раз спасет жизнь на фронте», — резюмировал екатеринбургский ветеран. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский ветеран призвал российских бойцов не трогать животных в зоне СВО. По словам военного, Вооруженные силы Украины минируют кошек и собак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский солдат обязан чистить свое ружье на ежедневной основе. Нужно помнить о том, что если не удалить нагар, оружие, конечно, не перестанет работать, но со временем будут расти очаги ржавчины, которые начнут ухудшать его характеристики. Советом с журналистом URA.RU поделился ветеран спецназа ГРУ, ветеран войны в Карабахе, участник СВО из Екатеринбурга Андрей Крылков. «В боевых условиях уход за огнестрельным оружием усложнен, так как там отсутствуют привычные средства для чистки. Оружие необходимо постоянно чистить и смазывать, так как оно быстро ржавеет. Отсутствие ежедневного ухода за своим ружьем может привести к плачевным последствиям. Например, в ответственный момент оружье откажет, и солдат не сможет ликвидировать врага. Поэтому советую нашим парням, выполняющим задачи на спецоперации, каждый день чистить свое ружье. Поверьте, это поможет выжить на фронте», — отметил Андрей в разговоре с корреспондентом агентства. По словам военного, в полевых условиях для чистки оружия можно использовать керосин. «Керосин обладает повышенной текучестью. Благодаря этому свойству он глубоко проникает в металл. Керосин легко нейтрализует нагар, ржавчину и грязь. На фронте керосина много, поэтому советую нашим ребятам не лениться и тщательно ухаживать за своим оружием. Ухоженное оружие не раз спасет жизнь на фронте», — резюмировал екатеринбургский ветеран. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский ветеран призвал российских бойцов не трогать животных в зоне СВО. По словам военного, Вооруженные силы Украины минируют кошек и собак.