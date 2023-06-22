Прокуратура занялась массовой аварией с двумя автобусами в Екатеринбурге

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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура проверит информацию о массовой аварии Фото:

Прокуратура проверит информацию о массовой аварии на улице Технической в Екатеринбурге, где два автобуса с пассажирами столкнулись с легковыми автомобилями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о ДТП с участием двух пассажирских автобусов», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ДТП попали автобусы маршрутов №014 и №083. Столкновение произошло, когда один из водителей перестраивался на другую полосу дороги. Прокуратура проверит, как расследуется инцидент.

О происшествии сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инспекторы выезжали на место аварии и выяснили, что четверо из пяти пострадавших пассажиров были госпитализированы.

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Прокуратура проверит информацию о массовой аварии на улице Технической в Екатеринбурге, где два автобуса с пассажирами столкнулись с легковыми автомобилями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о ДТП с участием двух пассажирских автобусов», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ДТП попали автобусы маршрутов №014 и №083. Столкновение произошло, когда один из водителей перестраивался на другую полосу дороги. Прокуратура проверит, как расследуется инцидент. О происшествии сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инспекторы выезжали на место аварии и выяснили, что четверо из пяти пострадавших пассажиров были госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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