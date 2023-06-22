Прокуратура занялась массовой аварией с двумя автобусами в Екатеринбурге

Прокуратура проверит информацию о массовой аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура проверит информацию о массовой аварии на улице Технической в Екатеринбурге, где два автобуса с пассажирами столкнулись с легковыми автомобилями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о ДТП с участием двух пассажирских автобусов», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ДТП попали автобусы маршрутов №014 и №083. Столкновение произошло, когда один из водителей перестраивался на другую полосу дороги. Прокуратура проверит, как расследуется инцидент.

О происшествии сообщили в региональном управлении ГИБДД. Инспекторы выезжали на место аварии и выяснили, что четверо из пяти пострадавших пассажиров были госпитализированы.