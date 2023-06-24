РИАН узнал, будет ли Москва работать в понедельник

26 июня будет нерабочим днем в Москве
Следующий понедельник остается нерабочим днем для москвичей. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем в Москве», — рассказал источник. Слова передает РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что следующий понедельник будет выходным днем для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. Последний, однако, отказался от своих планов относительно вооруженного восстания, о чем он сообщил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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