РИАН узнал, будет ли Москва работать в понедельник РИАН: понедельник в Москве останется нерабочим днем 24 июня 2023 в 23:20 Размер текста - 17 + 26 июня будет нерабочим днем в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следующий понедельник остается нерабочим днем для москвичей. Об этом рассказал осведомленный источник. «Понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем в Москве», — рассказал источник. Слова передает РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что следующий понедельник будет выходным днем для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. Последний, однако, отказался от своих планов относительно вооруженного восстания, о чем он сообщил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Следующий понедельник остается нерабочим днем для москвичей. Об этом рассказал осведомленный источник. «Понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем в Москве», — рассказал источник. Слова передает РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что следующий понедельник будет выходным днем для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. Последний, однако, отказался от своих планов относительно вооруженного восстания, о чем он сообщил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям