24 июня 2023

РИАН узнал, будет ли Москва работать в понедельник

РИАН: понедельник в Москве останется нерабочим днем
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды московского Кремля. Москва, кремль, красная площадь, большой кремлевский дворец, москва, бкд
26 июня будет нерабочим днем в Москве Фото:

Следующий понедельник остается нерабочим днем для москвичей. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем в Москве», — рассказал источник. Слова передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что следующий понедельник будет выходным днем для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. Последний, однако, отказался от своих планов относительно вооруженного восстания, о чем он сообщил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Следующий понедельник остается нерабочим днем для москвичей. Об этом рассказал осведомленный источник. «Понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем в Москве», — рассказал источник. Слова передает РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что следующий понедельник будет выходным днем для москвичей из-за мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. Последний, однако, отказался от своих планов относительно вооруженного восстания, о чем он сообщил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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