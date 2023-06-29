Мэрия пермского села бьет тревогу из-за недостатка сена для животных

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Куйвашев в СПК Килачевский. Екатеринбург, коровы, ферма, сено, животноводство, сельское хозяйство
Для прокорма одного животного зимой нужно 2,6 тонны корма Фото:

В Карагайском округе (Пермский край) аграрии не успевают заготавливать сено и массу на силос на корм для скота из-за погоды. Об этом мэрия округа сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня механизаторы предприятий готовят сенаж, сено и закладывают зеленую массу на силос. На 29 июня заготовлено 283,2 тонны сена (3,4% от плана), 3688,3 тонн сенажа (62,7%), заложено зеленой массы на силос 7110,4 тонн (7,7%), ведется скашивание зеленой массы на подкормку скоту», — сообщает администрация.

Для того, чтобы прокормить животных зимой, нужно заготовить 2,6 тонны на единицу скота. В этом году сбору хорошего урожая препятствует засушливая погода. Власти округа надеются на улучшение ситуации, так как синоптики прогнозируют дожди.

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В Карагайском округе (Пермский край) аграрии не успевают заготавливать сено и массу на силос на корм для скота из-за погоды. Об этом мэрия округа сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня механизаторы предприятий готовят сенаж, сено и закладывают зеленую массу на силос. На 29 июня заготовлено 283,2 тонны сена (3,4% от плана), 3688,3 тонн сенажа (62,7%), заложено зеленой массы на силос 7110,4 тонн (7,7%), ведется скашивание зеленой массы на подкормку скоту», — сообщает администрация. Для того, чтобы прокормить животных зимой, нужно заготовить 2,6 тонны на единицу скота. В этом году сбору хорошего урожая препятствует засушливая погода. Власти округа надеются на улучшение ситуации, так как синоптики прогнозируют дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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