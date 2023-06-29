Мэрия пермского села бьет тревогу из-за недостатка сена для животных

Для прокорма одного животного зимой нужно 2,6 тонны корма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Карагайском округе (Пермский край) аграрии не успевают заготавливать сено и массу на силос на корм для скота из-за погоды. Об этом мэрия округа сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня механизаторы предприятий готовят сенаж, сено и закладывают зеленую массу на силос. На 29 июня заготовлено 283,2 тонны сена (3,4% от плана), 3688,3 тонн сенажа (62,7%), заложено зеленой массы на силос 7110,4 тонн (7,7%), ведется скашивание зеленой массы на подкормку скоту», — сообщает администрация.

Для того, чтобы прокормить животных зимой, нужно заготовить 2,6 тонны на единицу скота. В этом году сбору хорошего урожая препятствует засушливая погода. Власти округа надеются на улучшение ситуации, так как синоптики прогнозируют дожди.