Суд вынес приговор жене экс-судьи Чечни Зареме Мусаевой

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Зарему Мусаеву лишили свободы на 5,5 года Фото:

Жена бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Зарема Мусаева приговорена к 5,5 года лишения свободы. В 2022 году она напала на полицейского в Чечне во время задержания.

«Суд приговорил жену экс-судьи Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве», — передает ТАСС решение суда. В 2022 году во время задержания она чуть не выколола полицейскому глаза.

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Жена бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Зарема Мусаева приговорена к 5,5 года лишения свободы. В 2022 году она напала на полицейского в Чечне во время задержания. «Суд приговорил жену экс-судьи Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве», — передает ТАСС решение суда. В 2022 году во время задержания она чуть не выколола полицейскому глаза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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