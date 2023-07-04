Суд вынес приговор жене экс-судьи Чечни Зареме Мусаевой

Зарему Мусаеву лишили свободы на 5,5 года
Жена бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики Зарема Мусаева приговорена к 5,5 года лишения свободы. В 2022 году она напала на полицейского в Чечне во время задержания.
«Суд приговорил жену экс-судьи Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве», — передает ТАСС решение суда. В 2022 году во время задержания она чуть не выколола полицейскому глаза.
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