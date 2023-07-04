Власти Златоуста банкротят бывшего директора металлургического завода

Иск подал комитет по управлению имуществом Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В арбитражный суд Челябинской области поступил иск от комитета по управлению имуществом Златоуста с требованием признать банкротом экс-директора металлургического завода Геннадия Лыкова. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«В качестве кредитора (заявителя) выступает комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа. В качестве должника — Геннадий Лыков. Дело рассматривается в первой инстанции», — указано в картотеке арбитражного суда региона.

Как стало известно URA.RU, речь идет о долге со стороны Лыкова за аренду муниципальной земли. В 2022 году власти уже требовали признать Лыкова банкротом, выставив задолженность в 1,1 млн рублей. Суд эти требования отклонил. На звонок корреспондента URA.RU Лыков не ответил, к моменту подготовки новости комментарий от пресс-службы администрации Златоуста не поступил.

Лыков прошел карьерную лестницу от слесаря до гендиректора Златоустовского метзавода, в 2004 году проиграл выборы на пост мэра Златоуста. В 2019 году перешел на должность директора МУПа «Автохозяйство администрации ЗГО», где после увольнения Лыкова в 2020 году силовики провели обыски с выемкой документов из-за возможного хищения бюджетных средств.